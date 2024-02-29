港股低收24點　2月累升逾千點　滙豐重上60元

美股於周三（28日）低收，其中道指受到美國向下修訂上季經濟增長幅度拖累，曾跌230點。亞太區股市方面，日股在39000點大關拉鋸，韓國股市跌0.7%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣下跌。



【16:29】

港股今日低收，惟企穩16500點，信義系孖寶更是表現最突出的成份股。縱觀整個2月，大市累計升幅達1,026點或6.6%。

恒指收市報16511點，跌25點，國指跌10點，報5677點，科指升4點，報3431點，成交額大幅增至1,303.5億元。

信首系今日表現出色，信義光能（0968）飆24.3%，信義玻璃（0868）升4.8%，信首能源（3868）跌0.9%。

內需及消費股方面，百威（1876）挫6.6%，潤啤（0291）升2.1%，海底撈（6862）升3%，安踏（2020）升2.1%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.7%，中海外（0688）跌1.9%，潤地（1109）跌0.6%，碧桂園（2007）升1.6%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）升1.9%，中海服務（2669）升1.1%，恒大物業（6666）升3.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，騰訊（0700）升不足0.1%，美團（3690）升1.9%，小米（1810）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，收市報60.25元，港交所（0388）跌0.8%。

【15:06】

內地股市高收，上證再次收復3000點，收市報3015點，升57點，深成收市報9330點，升283點，滬深300指數收市報3516點，升65點，創業板升58點，報1807點。

港股方面，恒指再轉升62點，最新報16599點。

【13:37】

港股午後轉跌，恒指最新報16528點，跌8點，國指跌9點，報5678點，科指跌12點，報3414點。

中芯國際（0981）升6.1%。

內需及消費股方面，攜程（9961）及安踏（2020）均升2.5%。

百威（1876）及百度（9888）績後分別瀉7.8%及6.9%。

港交所（0388）已於中午公布去年全年業績，股價轉跌，最新報243.8元，跌0.4%。

【12:22】

港股今早走勢反覆，恒指中午收市報16561點，升24點，國指升1點，報5689點，科指無升跌，報3426點，成交額為472億元。

信義系表現突出，信義光能（0968）飆22.2%，信義玻璃（0868）升5.6%，信義光能（3868）則跌0.9%。

晶片股方面，中芯（0981）升6.6%，華虹半導體（1347）升4.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.2%，吉利（0175）升2.6%，長汽（2333）升3.2%，比亞迪（1211）升0.5%。

金融股方面，港交所（0388）升不足0.1%，滙豐（0005）重上60元，升1.5%，中午收市報60.65元。

科技股方面，阿里（9988）跌2.1%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升0.5%。

【10:27】

港股轉升，恒指最新報16581點，升44點，國指升5點，報5693點，科指跌1點，報3425點。

百威亞太（1876）公布業績後表現疲弱，最新報12.9元，挫5%，百度（9888）跌4%。

信義系抽升，信義光能（0968）飆16.4%，信義玻璃（0868）升3.3%。

地產股方面，新地（0016）升0.8%。

【09:25】

恒指最新報16429點，低開107點，國指最新報5643點，低開44點，科指最新報3390點，低開35點。

阿里（9988）低開2%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1.1%。

地產股回軟，今日公布中期業績的新世界（0017）低開0.8%，新地（0016）跌1.5%，長實（1113）跌0.8%，恒地（0012）則高開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.8%，蔚來（9866）低開0.5%月，小鵬汽車（9868）高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，今日公布2023年全年業績的港交所（0388），低開1%。