港股半日轉升24點 信義光能飆22% 阿里逆市跌2%｜持續更新
美股於周三（28日）低收，其中道指受到美國向下修訂上季經濟增長幅度拖累，曾跌230點。亞太區股市方面，日股在39000點大關拉鋸，韓國股市跌0.7%。匯市方面，美元兌多種主要貨幣下跌。
【12:22】
港股今早走勢反覆，恒指中午收市報16561點，升24點，國指升1點，報5689點，科指無升跌，報3426點，成交額為472億元。
信義系表現突出，信義光能（0968）飆22.2%，信義玻璃（0868）升5.6%，信義光能（3868）則跌0.9%。
晶片股方面，中芯（0981）升6.6%，華虹半導體（1347）升4.5%。
汽車股方面，理想汽車（2015）跌1.2%，吉利（0175）升2.6%，長汽（2333）升3.2%，比亞迪（1211）升0.5%。
金融股方面，港交所（0388）升不足0.1%，滙豐（0005）重上60元，升1.5%，中午收市報60.65元。
科技股方面，阿里（9988）跌2.1%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）升0.5%。
【10:27】
港股轉升，恒指最新報16581點，升44點，國指升5點，報5693點，科指跌1點，報3425點。
百威亞太（1876）公布業績後表現疲弱，最新報12.9元，挫5%，百度（9888）跌4%。
信義系抽升，信義光能（0968）飆16.4%，信義玻璃（0868）升3.3%。
地產股方面，新地（0016）升0.8%。
【09:25】
恒指最新報16429點，低開107點，國指最新報5643點，低開44點，科指最新報3390點，低開35點。
阿里（9988）低開2%，騰訊（0700）低開0.7%，美團（3690）低開1.1%。
地產股回軟，今日公布中期業績的新世界（0017）低開0.8%，新地（0016）跌1.5%，長實（1113）跌0.8%，恒地（0012）則高開0.7%。
汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.8%，蔚來（9866）低開0.5%月，小鵬汽車（9868）高開0.1%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，今日公布2023年全年業績的港交所（0388），低開1%。