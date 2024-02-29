中廣核新能源 (1811) 受惠國際核電重啟　呢個價位值博｜彭偉新

中廣核新能源是一家主要經營電廠的企業，集團大致可以分為三個部分，包括在韓國經營電廠；在內地經營生產及供應電力，以及向集團系內分公佈提供管理服務。集團有涉及風電、太陽能、燃氣、燃煤、燃油、水電、熱電聯產、燃料電池及生物質發電項目。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4.9 倍，市場未有預測市盈率參考較追蹤市盈率為高。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 0.71 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.42 倍，企業價值對收入為 20.01 倍，另外，企業價值對除息、稅項、折舊及攤銷前盈利為 59.24 倍。



另外，集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 8.49%，不過，之後的 5 年的年複合盈利增長為 0.03%。中廣核新能源 (1811.HK) 於2024年2月29日以1.92 港元收市，全日上升 0.01 港元或 0.52%。集團過去5年的平均Beta值為 0.26，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 2.99 港元，而最低位則曾見 1.66港元，股價於過去52周累計下跌 32.03%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數 60.55%，以現價 1.92 港元計，中廣核新能源的股價較 50 天線高出 2.45%，不過，現價則較 200 天線低 7.34%。

中廣核新能源 (1181) 股價已出現隻底及升破BB中軸 。（圖1）

市場給予中廣核新能源較高的估值，按市場仍然有覆蓋中廣核新能源的2份分析師的平均目標價為3.24港元，仍然較現價1.92港元有68.7%的上升空間，若果再以現時的7個財務模型計算其合理價值，平均合理價值為2.76港元，仍然較現價1.92港元有43.5%的潛在升幅，因此，以估值來看仍然有較的盈利空間。以股價由去人5月升上2.60港元見頂後(見圖1)，股價便持續下跌，更於今年1月才跌至1.66港元見底，不過，當日9日RSI未有在股價見底之前出現RSI牛背馳走勢，因此，預期股價只能以整個跌浪總跌幅的38.2%作為短期的主要阻力，只要股價能升破38.2%的反彈目標，仍然可以用61.8%的反彈幅度作為最終的目標水平。

投資者可以在1.90港元水平買入，股價逐步上升並成功升破38.2%反彈目標2.05港元的話，可以按之前跌浪總跌幅的61.8%作為目標。不過，若果股價一旦失守20天線支持，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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