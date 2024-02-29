虛銀平安壹賬通1年期加定期存款息達4厘　息率屬全港最高銀行之一

農曆新年假期後，不少銀行進一步下調定存息，包括四大行，但隨著美國於首季減息機會日減，有銀行積極推出高息定期存款利率優惠，當中大新銀行推出3個月港元定存息5厘優惠，而1年期的定期存款息率也見有銀行上調。虛擬銀行平安壹賬通及大眾銀行，均加至4厘，為目前全港最高的1年期港元定存息，前者起存額僅為100元。



虛擬銀行平安壹賬通及大眾銀行，均加至4厘，而前者起存額僅為100元，為目前全港最高的1年期港元定存息。（資料圖片）

WeLab Bank6個月加至4.5厘全港最高

另外一家虛擬銀行WeLab Bank也上調定存息，6個月定存息大幅上調0.7厘至4.5厘，看齊華僑銀行，均為全港最高的6個月港元定存息，但前者起存額低至10元，後者門欄較高，需為宏富理財新客戶，以全新資金100萬元，開立6個月定存，可享現金獎賞1,250元，相等於額外優惠年利率0.25厘，連計6個月息4.25厘，便合共4.5厘（0.25厘+4.25厘）。

大新銀行推出特選分行禮，在指定分行開立理財或者VIP i-account戶口，以1萬元至50萬元新資金開立3個月港元定存，年利率5厘。如在其他分行開立全新VIP帳戶，3個月存期也加至4.7厘，6個月存期加至4.4厘，同樣是上限50萬元。

大新3個月定存息加至5厘

目前3個月定存息仍以工銀亞洲指出的6厘息為全港最高，該優惠屬於手機銀行個人新客戶優惠，只要透過手機銀行開立「e定存」，首10萬元即可享有該優惠，推廣期暫至本月29日。該行並有推分行新客戶新資金優惠，3個月定存息也有4.7厘，起存額為10萬元，上限為80萬元。

1年期定存方面，相較目前大行中渣打及中銀香港，提供的1年期定存息僅有3.4厘。平安壹賬通公佈，1年期定存息上調0.2厘至4厘，但同時下調3個月及4個月定存息0.2厘至4厘，起存額僅為100元。相較大眾銀行、東亞銀行及招商永隆，也提供1年期定存4厘優惠，但起存額分別高達50萬元、200萬元及500萬元。

中短期定存方面，中銀香港及渣打上周下調中短期定存息後，令四大行全線失守4厘，今日恒生銀行也跟。目前3個月及6個月港元定存息，大行中以滙豐及渣打的3.8厘及3.7厘為最高，其次為恒生的3.7厘及3.6厘，而中銀香港成為大行中最低，分別僅有3.5厘及3.4厘。