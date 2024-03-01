恒指午後升不足百點　美團彈8%　新世界續挫逾5%｜持續更新

最新數據顯示美國通脹走勢符合預期，美滙指數一度跌0.31%。加密貨幣Bitcoin曾飆5.1%，至約6.36萬美元，逼近2021年約6.89萬美元的歷史高位。



【13：15】港股午後升48點

恒指午後初段升41點，報16553點，科指升0.93%，報3463點。

美團 （3690） 升近8%，報86.1元。蔚小理造好，小鵬汽車 （9868）、蔚來 （9866） 升近6%。

新世界（0017）向華懋出售愉景新城D‧PARK商場，股價跌幅收窄至逾5%。

【12：00】恒生指數半日升124點

恒生指數半日升124點，報16636點，成交626.7億元，科指升1.6%，報3485點。

美團 （3690） 升逾8%，蔚小理造好，小鵬汽車 （9868） 升8%，蔚來 （9866） 升6%，理想汽車（2015）升0.56%，新世界 （0017） 績後插逾6%。

【11：00】恒指轉升

恒指升90點，報16602點。科指跌1.44%，報3480點。

阿里巴巴（9988）升0.27%，美團（3690）升逾5%。

小鵬汽車 （9868） 升近7%，蔚來 （9866） 升近6%，理想汽車 （2015） 升逾1%。

新世界（0017）績後跌5%，報9.37元。

【10：06】恒指跌43點

恒指跌43點，報16467點。科指跌0.08%，報3428點。

蔚小理逆市上揚，小鵬汽車 （9868） 升近3%，蔚來 （9866） 升逾3%，理想汽車 （2015） 升逾1%。

網易 （9999） 績後跌逾2%，新世界 （0017） 跌逾3%，港交所（0388）跌近2%。

【09：20】恒指低開120點

恒指低開120點，開報16390點，成交70億元。科指跌1%，報3396點。

阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）跌逾1%，美團（3690）跌1%。

網易 （9999） 績後跌近4%，新世界 （0017） 跌逾2%，友邦 （1299） 跌2%。