港股半日反覆跌10點　車股全線入後波　美團逆市揚4%｜持續更新

美國股市於上周五（2日）高收，其中道指升90點或0.2%，反映科技股走勢的納指則升183點或1.1%。亞太區股市今日（4日）早段普遍上揚，其中日股首次升破4萬點關，韓股股市則升逾1%。



【12:19】

港股今早走勢反覆，恒指半日跌10點，報16578點，國指跌5710點，跌18點，科指跌14點，報3473點，成交額為610億元。

車股今早普遍向下，理想汽車（2015）瀉12.9%，蔚來（9866）挫5.1%，小鵬（9868）跌4.5%，比亞迪（1211）跌1.7%，吉利（0175）跌1.2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌0.3%，美團（3690）升4%，小米（1810）升0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.7%，港交所（0388）升不足0.1%。

內需及消費股方面，潤啤（0291）跌1%，海底撈（6862）跌2.1%。

【11:12】

港股轉升，恒指最新報16614點，升25點，國指跌4點，報5724點，科指升2點，報3490點。

舜宇（2382）升3.6%，中海油（0883）升2.6%，紫金（2899）升2.5%，美團（3690）升2.5%。

【10:38】

旭輝（0884）及世茂（0813）獲深交所納入港股通標的證券名單，今日（4日）起生效。旭輝飆14.9%，世茂（0813）升11.5%。

恒指最新報16579點，跌10點。

【10:02】

港股轉跌，恒指最新報16540點，跌48點，國指跌41點，報5687點，科指跌28點，報3459點。

藥明系上揚，藥明康德（2359）升9.4%，藥明生物（2269）升8.5%，創科（0669）升8.2%，聯想（0992）升5.9%。

理想汽車（2015）挫12%，金沙（1928）跌4.5%。

【09:25】

恒指最新報16629點，高開40點，國指最新報5742點，高開13點，科指最新報3491點，高開3點。

車股今早表現，理想汽車（2015）低開7.3%，蔚來（9866）低開2.3%，小鵬（9868）平開，比亞迪（1211）高開1.1%，吉利（0175）高開0.9%。

地產股方面，上日新盤大賣的恒地（0012）高開1.8%，新世界（0017）高開1%，長實（1113）高開.08%，新地（0016）高開2%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.6%，潤啤（0291）低開1.2%，安踏（2020）高開0.5%。

科技股方面，京東（9618）高開0.4%，阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）平開，美團（3690）高開1.8%，最新報90元。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.6%，港交所（0388）平開。

【08:56】

日本股市首次突破4萬點大關，日經指數最新報40299點，升359點。年內累升6835點或20.4%。

日圓貶值以及日本企業致力於進行管治改革，吸引外資流入日本資本市場。於過去一年日股累升逾4成。

大行亦調高對日本股市的預測目標，高盛將日本東證指數未來12個月的預測從2650點上調至2900點，以反映強勁的盈利增長和估值擴張。高盛預測，東證指數新的3個月/6個月目標位是2800/2800點，2024年底目標位是2850點。