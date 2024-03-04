中泰國際料3月大市或上試17500點　籲留意5大板塊　另薦10股

中泰國際指出，2月政策面密集發佈包括規範量化交易、提升上市公司品質、「國家隊」增持入市，以及人行調降5年期LPR 25基點均有力提振市場信心。港股估值受情緒面反彈有所回升，但後續或面臨盈利再下修風險，意味著恒指向上突破2023年2月以來的下跌通道頂部（17200點）的阻力較大，後續需要基本面資料轉強及更有力政策的配合。



該行又指出3月全國兩會將迎來重要政策視窗，在貨幣政策降準降息發力後，市場預期財政政策將接力加碼，關注會否有更多擴內需促消費等倚重需求端的財政刺激及PSL續發、特別國債增發等政策。

該行預計3月恒生指數的主要交易區間為16000至17500點。策略上建議關注：（1）在更多利好政策兌現和經濟資料連續轉強之前，繼續持有高分紅的能源（煤炭及石油）、公用事業；受益於5G、AI等紅利的央國企電訊股；（2）受全球經濟擴張周期提振的銅礦等原材料板塊；有望受惠去美元化及實際利率回落預期的黃金股；（3）受大型設備更新和消費品以舊換新政策提振的家電、汽車、工程機械等板塊；（4）受益香港樓市「撤辣」的部分優質香港本地地產股及銀行股，受益港澳自由行城市數量增加的本地零售股和保險股；（5）部分受益於創新藥政策支持的生物醫藥。

根據中泰國際行業分析師的觀點，3月金股推薦如下：中國神華（1088） 、中廣核新能源（1811）、新奧能源（2688）、聯邦製藥（3933）、信達生物（1801）、 理想汽車（2015）、中聯重科（1157）、紫金礦業（2899）、周大福（1929）、信和置業（0083）。