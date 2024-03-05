港股曾失守16300點　舜宇挫半成　京東及攜程跌逾4%｜持續更新

美國股市於周一（4日）低收，其中反映科技股走勢的納指跌67%或0.41%，跑輸道指及標普指數。亞太區股市方面，日股今日（5日）回軟，暫失4萬點大關，韓股則輕微上揚。商品市場方面，紐約期油及期金價格均偏軟。



【09:56】

港股今早一度失守16300點，最新報16380點，跌215點，國指跌76點，報5635點，科指跌92點，報3382點。

舜宇（2382）挫5.3%，京東（9618）跌4.8%，攜程（9961）跌4.7%，理想汽車（2015）跌幅收窄至3.8%。

【09:25】

恒指最新報16343點，低開252點，國指最新報5613點，低開99點，科指最新報3381點，低開92點。

車股今早延續跌勢，理想汽車（2015）低開8.1%，零跑（9863）低開2%，蔚來（9866）低開2.2%，小鵬（9868）低開0.4%，比亞迪（1211）低開1.6%。

科技股方面，阿里（9988）低開2.6%，美團（3690）低開2.1%，騰訊（0700）低開2.2%，小米（1810）低開2.5%。

內房股方面，萬科（2202）低開1.1%﹑碧桂園（2007）平開﹑融創（1918）低開0.8%﹑龍湖（0960）低開1.1%﹑中海外（0688）低開2%。

消費股方面，潤啤（0291）平開，安踏（2020）平開，海底撈（6862）高開2.3%，康師傅（0322）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）低開1.4%，友邦（1299）低開1.3%。