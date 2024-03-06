碧桂園債權人據報已聘顧問　為債務重組談判作準備

碧桂園（2007）債權人據報正為債務重組談判作準備，已聘請安理國際律師事務所及德勤擔任顧問。《路透》引述知情人士指出，貸款人集團向碧桂園貸款40億元美元，相關貸款人集團包括中行（3988）及建行（0939）。



報道指出碧桂園負債約2,000億美元，其中110億美元為離岸債務。公司自去年10月未能償還1,500萬美元債券利率後，碧桂園及一個臨時境外債券持有人團體在最近數星期已聘用顧問，開始債務重組進程。

碧桂園上周指出會繼續與境外債權人就重整計劃，進行溝通與談判，並在計劃可行情況下盡快公布計劃條款。

碧桂園顧問正建立線上門戶發放信息

知情人士表示，碧桂園顧問正建立一個線上門戶，提供包含碧桂園的財務數據和非公開信息，供債券持有人、銀行及其顧問在重組過程中訪問。另外，快將指定一家進行清盤分析的公司。

碧桂園上月接獲建滔集團 （0148） 旗下Ever Credit Limited向高等法院提出的清盤呈請，5月17日聆訊。碧桂園指，將在稍後階段結合境外重組的進度，考慮是否向高等法院申請認可令。