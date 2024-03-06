港股重上20天線　京東業績前飆近7%　ATMX悉數上揚

美國股市於周二（5日）低收，道指跌404點或1%，納指跌1.65%，失守16000點。亞太區股市方面，日股今日（6日）早段偏軟，於4萬點關口附近拉鋸，韓股亦輕微下跌。商品市場方面，紐約期金跌0.3%。匯市方面，美元兌歐元及英鎊輕微轉強，兌日圓於150附近。



【16:32】

港股今日一洗頹風，除重上20天線（16332點），更一度收復16500點，最終未能企穩收市。即將公布2023年第四季業績的京東（9618）表現突出，飆7.8%。

恒指收市報16438點，升275點，國指升110點，報5672點，科指升88點，報3412點，成交額為1,023.8億元。

京東系今日全線上揚，京東健康（6618）升4.9%，京東物流（2618）升5.2%。

其他科技股方面，阿里（9988）升3.1%，騰訊（0700）升2.4%，美團（3690）升2.7%，小米（1810）升2.2%，百度（9888）升1.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.7%，蔚來（9866）升3.1%，小鵬（9868）升4.9%，比亞迪（1211）升0.9%，吉利（0175）升2.2%。

內房股方面，龍湖（0960）升3.3%，潤地（1109）升0.7%，中海外（0688）跌0.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，港交所（0388）升2.1%，友邦（1299）跌0.9%。

【15:06】

內地股市低收，上證收市報3039點，跌7點，深成收市報9395點，跌21點，滬深300指數收市報3551點，跌14點，創業板指數收市報1832點，跌1點。

港股方面，恒指最新報16422點，升259點。

【13:50】

港股升幅午後略為收窄，16500點得而復失。恒指最新報16491點，升329點，國指升136點，報5699點，科指升107點，報3431點。

潤啤（0291）及藥明生物（2269）等6隻藍籌升幅逾半成。

【12:26】

港股今日發威，半日升近400點並重上16500點，科技股更成為投資者追捧對象，其中在今日（6日）公布業績的京東（9618）飆逾9%。

恒指中午收市報16539點，升376點，國指升152點，報5715點，科指升125點，報3449點，成交額為575億元。

科技股表現突出，阿里（9988）升4.2%，中午收市報72.6元，騰訊（0700）升3.1%，美團（3690）升4.7%，小米（1810）升2.2%，百度（9888）升3%。

醫療及醫藥股方面，京東健康（6618）升6.7%，平安好醫生（1833）升4.5%，中生製藥（1177）升2.7%，石藥（1093）升2.2%，藥明生物（2269）升5.6%，藥明康德（2359）升2.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.7%，蔚來（9866）升4.5%，小鵬（9868）升6.8%，零跑（9863）升5.1%，比亞迪（1211）升1.6%。

內房股方面，龍湖（0960）升3.1%，潤地（1109）升2.7%，中海外（0688）升1.9%，碧桂園（2007）升5.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.5%，友邦（1299）跌0.8%。

地產股方面，新世界（0017）升2%，長實（1113）升1.5%，新地（0016）跌0.8%。

【11:30】

港股升幅進一步擴大，恒指最新報16472點，升309點，國指升125點，報5688點，科指升111點，報3435點。

京東（9618）飆8.2%，信義玻璃（0868）升6.3%，藥明生物（2269）升5.3%，創科實業（0669）升4.9%。

【10:38】

港股升幅擴大，恒指最新報16301點，升139點，國指升62點，報5625點，科指升58點，報3332點。

蔚來（9866）周二（5日）公布全年業績，經調整虧損增加51%至184億元人民幣，最新報43.25元，升1.8%。

京東（9618）升幅擴大至6.6%，最新報88.25元。

【09:25】

恒指最新報16167點，高開4點，國指最新報5561點，低開不足1點，科指最新報3320點，低開3點。

科技股今早走勢個別，今日公布業績的京東（9618）高開1.6%，其他科技股方面，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）高0.1開%，小米（1810）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.2%，蔚來（9866）高開1.2%，小鵬（9868）高開0.4%，比亞迪（1211）高開0.3%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.1%，碧桂園（2007）平開，中海外（0688）高開0.2%，潤地（1109）低開0.2%。

消費股方面，安踏（2020）低開0.7%，海底撈（6862）平開。