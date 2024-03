Tesla(特斯拉)股價低迷拖累創辦人兼行政總裁馬斯克身家亦縮水,並再次失去全球首富身份。據彭博億萬富豪指數顯示,馬斯克身家縮減至1,977億元(美元‧下同)(約1.54萬億元),亞馬遜創辦人貝索斯則以2,003億元,自2021年來再次成為全球首富。



馬斯克與貝索斯的身家差距一度達1,420億元。隨著亞馬遜與Tesla股價走勢出現分歧,其中Tesla於今年內股價跌25%,亞馬遜股價則累升18%,促使兩者之間身家出現變化。

特斯拉行政總裁馬斯克:Tesla CEO Elon Musk attends a conference organized by the European Jewish Association, in Krakow, Poland, January 22, 2024. (REUTERS)