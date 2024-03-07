港股跌幅擴至150點　16300點失守　理想汽車跌逾6%｜持續更新

美國股市於周三（6日）反彈，道指收市升75點或0.2%，反映科技股走勢的納指升91點或0.6%。亞太區股市方面，澳﹑日﹑韓三地股市今日（7日）早段上揚。商品市場方面，紐約期金及現貨金價格均偏軟，紐約期油價格則輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓失守149水平，英鎊及歐元兌美元輕微上揚。



【13:56】

港股跌幅在午後擴大，恒指最新報16287點，跌150點，國指跌35點，報5637點，科指跌48點，報3364點。

理想汽車（2015）跌6.4%，網易（9999）跌5.1%，百威（1876）跌4.1%。

【12:19】

港股今早偏軟，半日跌77點，中午收市報16361點，國指跌5點，報5667點，科指跌29點，報3383點，成交額為505億元。

藥明系今早面臨沽壓，藥明康德（2359）瀉16.1%，藥明生物（2269）跌20.7%，藥明巨諾（2126）跌7.8%，藥明合聯（2268）跌15.5%。

其他醫藥股方面，康方生物（9926）跌1.8%，信達生物（1801）跌1%，百濟神州（6160）跌1.5%，中生製藥（1177）跌0.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.3%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）升0.4%，小米（1810）跌1.2%，京東（9618）逆市升6.1%。

內需及消費股方面，康師傅（0322）升2.1%，統一企業（0220）升15.7%，百威（1876）跌3.1%，潤啤（0291）升0.4%，海底撈（6862）跌2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.4%，友邦（1299）升0.2%，港交所（0388）跌1.4%。

內房股方面，龍湖（0960）跌1.7%，潤地（1109）跌1.1%，中海外（0688），碧桂園（2007）平收。

【10:53】

港股轉升，恒指最新報16443點，升5點，國指升31點，報5704點，科指跌不足1點，報3412點。

京東（9618）升6.7%，信義光能（0968）升6.6%，紫金（2899）升5%。

藥明系下瀉，藥明生物（2269）瀉19.5%，藥明康德（2359）跌15%。

【09:39】

藥明系今早再次受壓，藥明康德（2359）瀉13.9%，藥明生物（2269）跌18.4%，藥明合聯（2268）跌12.5%，藥明巨諾（2126）跌4.9%。

恒指最新報16381點，跌56點，國指升2點，報5675點。

【09:25】

恒指最新報16417點，低開20點，國指最新報5693點，高開20點，科指最新報3428點，高開15點。

京東（9618）宣布未來3年斥資30億美元回購，今早高開8.2%，京東健康（6618）高開1%，京東物流（2618）高開8.2%。

其他科技股方面，阿里（9988）高開0.3%，美團（3690）高開1.2%，騰訊（0700）高開不足0.1%，小米（1810）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2.5%，零跑（9863）平開，蔚來（9866）高開1.8%，比亞迪（1211）高開0.3%。

內房股方面，潤地（1109）高開1.1%，萬科（2202）低開0.2%，碧桂園（2007）平開，中海外（0688）低開0.2%。

金融股方面，平保（2318）高開0.9%，滙豐（0005）高開1.2%，港交所（0388）高開0.4%，友邦（1299）低開0.4%。