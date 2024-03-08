港股半日揚近200點　藥明系反彈　車股全線向上衝｜持續更新

美國股市於周四（7日）高收，其中反映科技股走勢的納指升241點或1.5%，表現勝過道指及標普指數，後兩者分別升0.34%及1%。亞太區股市方面，日韓股市今日（8日）早段均錄得升幅，其中韓國股市升幅更逾1%。匯市方面，於亞洲交易時段歐元﹑英鎊及日圓等多種主要貨幣兌美元皆上揚，其中日圓兌美元升穿148水平。商品市場方面，紐約期金及期油價格上揚。



【12:14】

港股今早於高位徘徊，更一度迫近16500點，其中藥明系反彈。

恒指中午收市報16420點，升190點，國指升70點，報5683點，科指升42點，報3401點，成交額約為429億元。

藥明系今日反彈，藥明生物（2269）半日升3%，藥明康德（2359）升4%，藥明合聯（2268）升3.1%，藥明巨諾（2126）則逆市跌3.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.6%，蔚來（9866）升2.7%，小鵬（9868）升3.2%，零跑（9863）升3.3%，比亞迪（1211）無升跌。

內房股方面，龍湖（0960）升0.6%，中海外（0688）升1.7%，潤地（1109）升0.9%，碧桂園（2007）升3.6%。

內需及消費股方面，安踏（2020）升2.4%，李寧（2331）升1.6%，海底撈（6862）升3.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）升2.3%。

【09:53】

港股升幅擴大至逾200點，最新報16434點，升204點，國指升75點，報5688點，科指升53點，報3413點。

人稱B站的嗶哩嗶哩（9626）最新報84.1元，跌1.8%，騰訊（0700）升0.8%，阿里（9988）升1.1%。

藥明系反彈，藥明生物（2269）升2%，藥明康德（2359）升3.3%。

信義光能（0968）飆9.3%，信義玻璃（0868）升1.6%。

【09:25】

恒指最新報16275點，高開45點，國指最新報5624點，高開11點，科指最新報3360點，高開1點。

藥明系今早回穩，藥明生物（2269）高開0.8%，藥明康德（2359）高開1.8%，藥明合聯（2268）平開。

科技股方面，京東（9618）低開0.6%，阿里（9988）高開0.1%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）低開0.5%，小米（1810）高開1.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開0.4%，蔚來（9866）高開1.9%，小鵬（9866）高開2.1%，零跑（9863）平開，比亞迪（1211）低開0.2%。

消費股方面，李寧（2331）平開，安踏（2020）平開，百威（1876）高開0.3%，海底撈（6862）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.7%，友邦（1299）高開0.4%，港交所（0388）高開0.3%。