撤辣後發展商定價傾保守？　銀行收水停「摸貨」按揭｜鄭昆侖

撰文：鄭昆侖
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據Knight Frank近期發表的的2024年度全球財富報告（Wealth Report），要進入某地區的最富有的1%一群，在新加坡的個人財富水平是要達到520萬美元，而香港的數字是310萬美元。作為對比，一年前（2023年度）新加坡當時的數字是350萬美元、而香港的數字是340萬美元。換句說話，在過去12個月新加坡總體上是多了很多有錢人（有可能他們將更多資金放進當地的銀行體系），又或者是的人均財富水平大幅提升。

反過來說，貴為亞洲另一個傳統財富管理中心的香港，在2021至2023年其間面對股市以及樓市明顯貶值的情況。坊間有不少人很喜歡將大多數本地資產問題推到環球高息因素身上。重點是，在環球資金抽緊的大環境之下，為甚麼全球內有不少地方（又或者是行業）在過去1年仍然錄得資金流入、資產價格上升呢？

港府撤辣後，一手樓發展商的定價似乎偏向保守

港府在2月28日宣佈取消額外印花稅（SSD、BSD、NRSD)之後，不論是地產發展商、地產代理、又或者是樓市炒家變得活躍。儘管當局撤辣初期有二手樓業主反價、封盤，又有一手樓發展商加速賣樓步伐，但是總體而言似乎樓價沒有明顯回升。

據傳媒報導，有發展商就九龍灣新樓盤首批168伙，折實平均呎價14,808港元。最新呎價較今年初附近新盤開價低約3％。發展商形容是次作價為「東九龍震撼價」，原因是項目附近（黃大仙、馬頭角）今年年初新盤開價，每呎作價為15,000至18,400港元不等。附近二手屋苑呎價介乎15,000港元至20,000港元左右。

相對於二手樓業主，一手樓發展商有較強的售樓能力。除了可以用高佣金的方式鼓勵地產代理幫手賣樓，也可以在售樓活動現場「造勢」。部份發展商會透過旗下的財務部門向買家提供首2至3年的融資。

現時發展商的新盤定價似乎偏向保守，亦反映不少地產商的重點仍是套現為主。即使是債務比率水平不算重而且旗下商場仍提供可靠現金流的新地（0016），在2024財年也削減中期股息至0.95港元（由一年前的1.25港元）。相比之下，一般個體戶的債務比率是高很多（7成樓宇按揭成數等同233%的「債務/本金」比率），因此發展商近15個月偏向減價的做法似乎不利於二手樓業主。

有傳銀行拒絕借錢，「摸貨」炒樓人「短炒變長揸」？

另一個因素值得留意的是，即使金管局似乎透過放寬壓力測試鼓勵市民以高槓桿的方式（例如7至9成按揭成數）去買樓，但是本地銀行似乎偏向收緊放貸。

舉例說，在當局撤辣不久，坊間便有人吹捧「摸貨」短炒。有人估計，計入稅務因素，300至400萬港元價位的單位比較上合適。由於這類型炒賣方式涉及在短時間的「擁有權轉手」，因此比較上適合經驗老手、行業中人（例如地產代理）。

除此之外，摸貨炒賣的「潛在高回報」亦需要獲得銀行貸款。如果是Full Pay投資, 那麼一般預期樓價由低位反彈5%至10%的情況，遠不及買賣藍籌股票那麼間單方便。

問題是，市傳指多家本地銀行停做「摸貨」按揭，亦意味承接摸貨的下一手買家，或者未能承造按揭。在以上情況下，接貨的新買家只可以Full Pay的方式向炒家買入單位，因此一般正常買家不會買入該類單位，亦打擊了相關的客路。不排除有摸貨炒家已經「短炒變長揸，Strong Hold是也」。

如果買家在簽訂臨時買賣合約時，發覺賣方姓名不同於土地註冊處的土地查冊紀錄中的註冊業主姓名，這樣便有可能賣方是以確認人身份出售物業（亦極有可能是摸貨炒家）。

銀行收緊借貸，不單止是出現在上述的摸貨按揭。即使是銀行的私人貸宣傳廣告，所涉的貸款利率（APR)亦不斷調升。今年2月初的APR仍是7厘左右，近日已升至約8厘水平。在2023年，當時APR是5至6厘左右。更不用說，在2022年上半年當時的APR亦只不過是2.4至3.0厘左右。

我們不能忽略一個現實，不論是地產商還是銀行，都是在套現或收緊銀根（儘管不少人跟你說息口已見頂）。如果銀行調高借貸的風險溢價（Risk Premium），那麼即使是環球息口見頂也不等於借錢成本會下降。所以呢，借錢買樓又或者是為了其他目的，都是「還得到先好借」，千祈唔好「將借貸當成收入」。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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鄭昆侖 - 侖理講價
經濟專欄