日股全日瀉868點　市場人士憂央行將退出負利率政策｜持續更新

美國股市於上周五（8日）低收，其中反映科技股走勢的納指更跌1.1%，跑輸道指及標普指數。近期為市場人士焦點的晶片股Nvidia（英偉達），股價更倒跌逾5%收市。亞太區股市方面，日本股市受到日圓匯價續上揚拖累，今日（11日）早段曾瀉逾千點，韓國股市亦回落。匯市方面，於亞洲交易時段月，日圓兌美元升穿147，每百日圓兌港元最新報5.33。

商品市場方面，紐約期油每桶最新報77.69，跌0.41%，金價則上揚，現貨金每盎司最新報2,187.39美元，升0.39%，紐約期金每盎司最新報2,193.9美元，升0.38%。



【14:08】

市場人士擔心日本央行將於今年3月或4月退出負利率，帶動日圓上揚外之餘，亦促使日股下挫。日經指數曾瀉逾1,100點，收市報38820點，跌868點。

【13:53】

電視廣播（0511，TVB）與阿里旗下優酷簽訂深度合作框架協議。受消息刺激，TVB股價於午後大幅抽升，最新報3.6元，飆升11.5%，成交額為771萬元。

【13:41】

港股維持逾200點升幅，恒指最新報16559點，升216點，國指升84點，報5741點，科指升89點，報3474點。

信義光能（0968）等8隻藍籌股升幅逾半成，信義光能最新報6.39元，升8.1%。

【13:14】

日本股市急挫逾千點，日股最新報38543點，跌1,155點。

日圓則上揚，每百日圓兌港元最新報5.324，升0.19%。日圓攀升與市場人士預期當地即將結束負利率政策有關。據《路透》引述日本央行消息人士報道，由於預計今年春季年度工資談判將會出現大幅加薪，愈來愈多央行委員開始提出本月結束負利率的想法。

【12:26】

科技肢帶領下，港股今早升逾200點，並收復10天線（16477點）及20天線（16385點）。

恒指中午收市報16562點，升209點，國指升81點，報5738點，科指升86點，報3472點，成交額為520億元。

科技股普遍上揚，京東（9618）升5.7%，美團（3690）升5.7%，阿里（9988）升2%，小米（1810）升2.1%。

信義光能（0968）續有突出表現，半日升6.4%，信義玻璃（0868）升3.6%，信義能源（3868）升1.8%。

汽車股方面，比亞迪（1211）升4.7%，零跑（9863）升1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.5%，港交所（0388）升2.7%。

【11:29】

港股升幅擴大，恒指最新報16584點，升231點，國指升90點，報5746點，科指升88點，報3473點。

信義光能（0968）及京東（9618）分別升6.6%及6.2%。

美團（3690）及創科（0669）等3隻藍籌股升幅逾半成。

【09:57】

港股升幅擴大至近200點，並成功收復16500點。恒指最新報16548點，升195點，國指升74點，報5731點，科指升66點，報3451點。

京東（9618）升6.6%，最新報98.7元，信義光能（0968）升5.6%，李寧（2331）升4.8%，潤啤（0291）升3.9%。

【09:25】

高盛降低藥明生物（2269）﹑藥明康德（2359）及藥明合聯（2268）目標價，卻未有影響今早三者表現，藥明生物高開0.9%，藥明康德高開1.5%，藥明合聯平開。

科技股方面，阿里（9988）高開1.3%，騰訊（0700）高開0.4%，美團（3690）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開不足0.1%，零跑（9863）平開，蔚來（9866）高開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開1.4%。

金礦股方面，招金（1818）高開1%，中國黃金（2099）高開1.2%，紫金（2899）高開1.8%。。

【09:00】

《路透》引述日本央行消息人士報道，由於預計今年春季年度工資談判將會出現大幅加薪，愈來愈多央行委員開始提出本月結束負利率的想法。

消息人士又指出，當局結束負利率後，有可能徹底改革其大規模刺激計劃，當中包括調整孳息率控制（YCC）政策以及風險較高資產購買計劃。