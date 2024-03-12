港股半日升282點直迫16900點　汽車股及消費股發力上衝｜持續更新

美國股市於周一（11日）走勢反覆，其中道指最終升46點收市，反映科技股走勢的納指卻跌65%，同時多隻星級科技股如Meta等均告下跌。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段延續上市跌勢，一度瀉超過500點，韓國股市則上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓等主要貨幣均偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格輕微上揚，而紐約期金價格則輕微回落。



【12:18】

港股半日揚近300點，並挑戰16900點。恒指中午收市報16870點，升282點，國指升117點，報5866點，科指升104點，報3586點，成交額為631億元。

科技股今早上揚，小米（1810）升9.6%，騰訊（0700）升3.2%，阿里（9988）升1.6%，美團（3690）升2.2%，京東（9618）升6.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.6%，蔚來（9866）升4.2%，小鵬（9868）升6%，零跑（9863）升2.2%，比亞迪（1211）升2.2%。

消費股方面，海底撈（6862）飆9.7%，李寧（2331）升2.4%，潤啤（0291）升4.7%，蒙牛（2319）升3.5%。

內房股方面，龍湖（0960）升6.9%，潤地（1109）升5.6%，碧桂園（2007）升1.7%，融創（1918）升1.7%，中海外（0688）升4.5%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，港交所（0388）升2%，友邦（1299）升1.4%。

【11:35】

港股升幅擴大，恒指最新報16807點，升219點，國指升88點，報5837點，科指升84點，最新報3566點。

小米（1810）升7.9%，海底撈（6862）升7.4%，京東（9618）升5.9%，藥明康德（2359）升5.7%。

【10:33】

港股升幅略擴大，恒指最新報16758點，升171點，國指升5816點，升67點，科指升70點，報3553點。

小米（1810）升6.9%，藥明康德（2359）升5.5%，翰森製藥（3692）升5%，京東（9618）升4.9%，藥明生物（2269）升4.3%。

【09:25】

恒指最新報16701點，高開114點，成功收復100天線（16636點）國指最新報5793點，高開45點，科技最新3525點，高開43點。

科技股今早表現理想，騰訊（0700）高開1.2%，阿里（9988）高開1%，美團（3690）高開2%，小米（1810）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.2%，蔚來（9866）高開2.5%，小鵬（9868）高開1.5%，比亞迪（1211）高開2.7%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.8%，李寧（2331）高開0.2%，青島啤（0168）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開1.2%，友邦（1299）高開1%。