藥明孖寶升逾4%　小米飆近7%　港股升幅擴大至171點｜持續更新

美國股市於周一（11日）走勢反覆，其中道指最終升46點收市，反映科技股走勢的納指卻跌65%，同時多隻星級科技股如Meta等均告下跌。亞太區股市方面，日本股市今日（12日）早段延續上市跌勢，一度瀉超過500點，韓國股市則上揚。匯市方面，美元兌歐元﹑英鎊及日圓等主要貨幣均偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格輕微上揚，而紐約期金價格則輕微回落。



【10:33】

港股升幅略擴大，恒指最新報16758點，升171點，國指升5816點，升67點，科指升70點，報3553點。

小米（1810）升6.9%，藥明康德（2359）升5.5%，翰森製藥（3692）升5%，京東（9618）升4.9%，藥明生物（2269）升4.3%。

【09:25】

恒指最新報16701點，高開114點，成功收復100天線（16636點）國指最新報5793點，高開45點，科技最新3525點，高開43點。

科技股今早表現，騰訊（0700）高開1.2%，阿里（9988）高開1%，美團（3690）高開2%，小米（1810）高開1.6%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開0.2%，蔚來（9866）高開2.5%，小鵬（9868）高開1.5%，比亞迪（1211）高開2.7%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.8%，李寧（2331）高開0.2%，青島啤（0168）平開。

金融股方面，滙豐（0005）低開0.3%，港交所（0388）高開1.2%，友邦（1299）高開1%。