北京食肆南城香推「窮鬼套餐」　3元自助早餐飲品任飲　同業跟風

內地經濟尚未完全復蘇，要吸引顧客便多採取平價策略。其中於北京創立逾20年的食肆「南城香」，自去年推出3元（人民幣‧下同）自助早餐，粥及飲品任添後，大獲消費者歡迎，食肆分店數目更增至逾180間。隨著其成功建立消費者口碑後，其後食肆亦推出平價餐點，務求與「南城香」一較高下。



「南城香」目前為不設加盟店﹑不融資及不上市，為何可以提出售價為3元的自助早餐。綜合內地及報道及其創辦人汪國玉的說法，是公司純以口碑，從不花錢賣廣告，以及採取中央廚房大量入貨的方式，將成本壓低。加上自助早餐由顧客自行取餐，有助降低侍應的人力成本。他亦指出公司並無做蝕本生意，因為粥品及飲品仍本不高，若能做到薄利多銷，3元早餐仍有利可圖。目前門店每日營業額約1萬元，較推出3元自助早餐前倍增。

「南城香」的門店據報多集中在一些租金不高的社區，主要顧客對象除基層市民，亦包括了不少由外省離鄉別井到北京打工的年輕人。店內的油條及各式食品售價介乎3元至4元。其營運模式是顧客支付3元後可獲一個特定的小碗，便可以自助式無限量領取各樣粥品﹑酸辣湯及豆漿與牛奶等飲品。至於要食其他食品，便須另外支付購買，因此一般而言顧客消費或達到10元以上。

除卻3元自助早餐外，「南城香」在晚上亦推出售價為19.9元的平價火鍋。該火鍋餐為素菜任食，若要食牛肉等肉類便要額外付費購買。對於「南城香」的平價餐點，雖然被內地年輕人稱為「窮鬼套餐」，但是微博上多給予正面評價，如「經濟實惠」﹑「中式快餐之光」等。

中國肯德基的母企百勝中國，在北京的食肆擬推出19.9元套餐。（路透社）

「南城香」的成功對其他食群帶來壓力。不少北京食肆亦降低售價，如漢堡連鎖店「西少爺」便將餐點售價降至10元，肯德基在內地的母公司百勝中國，亦透過19.9元的餐單以吸引消費者。

對於有關現象，外媒評論指出反映出內地通縮情況嚴峻，在薪酬及福利幾乎無增長﹑勞動力市場情況下，內地消費支出受經濟停滯影響，令到經濟難大幅反彈，食肆唯有透過減價以吸引消費者。不過亦有分析指出，連鎖食肆採取超低價競爭策略也非好事，因小店最終會受影響。