港股低開34點　李寧回吐逾2%　理想汽車逆市上衝6%｜持續更新

美國股市於周二（12日）高收，其中標普指數再創新高，升57點，收市報5175點，道指升235點或0.6%，反映科技股走勢的納指升246點或1.5%。亞太區股市方面，日股於今日（13日）早段曾反彈逾300點，隨後大幅收窄，韓國股市亦上揚。匯市方面，日圓兌美元再度上揚，每百日圓兌港元仍企穩5.3算。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格升0.49%，紐約期金價格回落0.06%。



【09:25】

恒指最新報17059點，低開34點，國指最新報5940點，低開9點，科指最新報3650點，高開6點。

油股今早偏軟，中海油（0883）低開1.6%，中石油（0857）低開0.6%，中石化（0386）低開0.2%。

內需及消費股方面，李寧（2331）低開2.3%，海底撈（6862）低開1.2%，潤啤（0291）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.1%，碧桂園（2007）平開，融創（1918）高開0.8%，萬科（2202）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開6.4%，蔚來（9866）低開1.8%，小鵬（9868）低開2.3%，比亞迪（1211）高開1.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開0.2%，美團（3690）高開1%，小米（1810）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，港交所（0388）高開1.3%。