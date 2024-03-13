金礦股上揚　紫金升逾3%　港股維持數十點升幅｜持續更新

美國股市於周二（12日）高收，其中標普指數再創新高，升57點，收市報5175點，道指升235點或0.6%，反映科技股走勢的納指升246點或1.5%。亞太區股市方面，日股於今日（13日）早段曾反彈逾300點，隨後大幅收窄，韓國股市亦上揚。匯市方面，日圓兌美元再度上揚，每百日圓兌港元仍企穩5.3算。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油價格升0.49%，紐約期金價格回落0.06%。



【13:17】

恒指維持數十點升幅，最新報17124點，升31點，國指轉跌不足1點，科指升27點，報3671點。

金礦股上揚，紫金（2899）升3.2%，招金（1818）升0.8%，山東黃金（1787）升0.9%。

【12:09】

恒指半日升45點，中午收市報17138點，國指升不足1點，報5949點，科指升3672點，升28點，成交額為627億元。

科技股今早走勢個別，阿里（9988）跌1%，騰訊（0700）升0.3%，美團（3690）升1.1%，小米（1810）跌0.3%，京東（9618）升1%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌0.5%，潤啤（0291）平收，李寧（2331）跌3.6%。

油股方面，中海油（0883）升1.4%，中石化（0386）升0.7%，中石油（0857）跌0.2%。

內房股方面，龍湖（0960）跌0.7%，潤地（1109）升0.6%，中海外（0688）跌2.2%。

金融股方面，滙豐（0005）升1.7%，港交所（0388）升3%。

【11:14】

港股維持數十點升幅，最新報17142點，升49點，國指升3點，報5953點，科指升30點，報3674點。

信義光能（0968）升4%，理想汽車（2015）升4.2%，港交所（0388）升2.9%。

【10:04】

港股轉升，恒指最新報17155點，升62點，國指升17點，報5967點，科指升48點，報3692點。

車股上揚，理想汽車（2015）升6.4%，吉利汽車（0175）升3.3%，比亞迪（1211）升2.5%。

港交所（0388）升3.9%。

【09:25】

恒指最新報17059點，低開34點，國指最新報5940點，低開9點，科指最新報3650點，高開6點。

油股今早偏軟，中海油（0883）低開1.6%，中石油（0857）低開0.6%，中石化（0386）低開0.2%。

內需及消費股方面，李寧（2331）低開2.3%，海底撈（6862）低開1.2%，潤啤（0291）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1.1%，碧桂園（2007）平開，融創（1918）高開0.8%，萬科（2202）低開0.3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開6.4%，蔚來（9866）低開1.8%，小鵬（9868）低開2.3%，比亞迪（1211）高開1.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.5%，騰訊（0700）高開0.2%，美團（3690）高開1%，小米（1810）低開0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.3%，港交所（0388）高開1.3%。