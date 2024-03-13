碧桂園境內債未如期付息9600萬人民幣　公司指盡最大努力籌措資金

早前遭債權人提清盤呈請的碧桂園（2007），據報有境內債未能如期還款。內地媒體消息稱，碧桂園一隻星期一到期兌付9,600萬元人民幣利息的境內債券，利息資金尚未全額到位。碧桂園稱，正盡最大努力籌措資金。



碧桂園表示，由於樓市銷售復甦未如預期，資金調撥受壓等原因，擬定於昨日（12日）到期支付一隻境內債券9,600萬元人民幣利息，資金尚未全額到位。

據《澎湃新聞》報道，有多位債券持有人表示，目前仍未收到碧桂園旗下債券「H1碧地01」的利息。碧桂園回應證實，由於樓市銷售復甦未如預期，資金調撥受壓等原因，公司擬定於昨日（12日）到期支付一隻境內債券9,600萬元人民幣利息，資金尚未全額到位。

碧桂園稱，根據現有債券合同條款，公司仍有30個交易日的寬限期。公司將在寬限期內通過做好銷售、盤活資產及削減不必要的行政管理開支等方式，盡最大努力籌措資金。

另外，截至2024年3月7日，碧桂園已納入白名單的項目增至237個，分佈於國內25個省份、自治區及直轄市，涉及已獲融資支持金額（包括展期金額）約15.52億元人民幣。