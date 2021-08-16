分享文章賺「01積分」- 藝文格物篇

👍限時內分享指定頻道文章、俾您賺盡2,800「01積分」

推廣期內^，只要您成功以「01會員」身份登入「香港01」手機App並於每日分享2篇於指定頻道#內的文章俾您1個或以上親友，即可獲得200「01積分」!每名會員每日最多可分享2篇以獲得200「01積分」。

注意:會員必須以登入狀態並於2篇不同的文章內按分享

^推廣期為2021年8月16日零晨12時至2021年8月29日晚上23時59分

#本月指定頻道為「藝文格物」(記住認住呢個icon嘅文章先計數賺到分㗎!)

第一步: 以「01會員」身份登入01手機App閱讀文章內容

第二步: 按文章右下角的「分享」鍵

第三步: 以通訊軟件分享心水文章予1名或以上親友 或發佈至您的社交平台

第四步: 於傳送連結 / 發佈至社交平台時截圖存檔

小編計咗以下嘅賺分方程式，可以分享俾大家參考吓:

1日分享2篇可賺200分 / 14日可以分享最多28篇

方程式: 200分 x 14日 = 2,800分

(每日名額500個)

條款及細則

1.由「香港01」（下稱「主辦單位」）主辦之【分享文章賺積分】（下稱「活動」），只限已綁定電話號碼之「01會員」並年滿18歲（以有效身份證明文件為準）人士參與。

2.活動由2021年8月16日(零晨00:00)至2021年8月29日(晚上23:59)(下稱「活動期」)止，主辦單位具備更改活動日期及時間之最終決定權而毋須另行通知。

3.所有與該活動有關之日期及時間（包括但不限於活動開始和結束時間、得獎者回覆資料之日期及時間等），均以主辦單位之系統記錄為準。

4.活動期內，會員只需每日完成以通訊軟件分享2篇不同的香港01文章(指定頻道內之文章)予1名或以上的親友(或至其個人社交平台)；每個會員帳戶參加次數不限，惟每個會員帳戶於活動期內最多只可獲得每日200積分，有關積分將於參加活動後30天內自動存至參加會員帳戶內，「01積分」使用受有關條款及細則約束，請參閲/terms。如就使用「01積分」有任何爭議，《香港01》保留最終決定權。

5. 所有參加的會員必須以已登入狀態分享文章。主辦單位有權要求會員提供完成分享指定文章之截圖，以確保會員合符得獎資格。

6.是次活動所派發的「01積分」不能轉讓或出售予第三者，亦不可兌換現金、退換、轉售或作任何商業用途，亦無任何現金價值。「01積分」須受有關「01會員」條款及細則約束。

7.參加者於活動期間，因任何電腦、電話及網路等技術問題而引致參加者所遞交的資料有延遲、遺失、錯誤、無法辨識等情況，責任由參加者自負，主辦單位概不負責。

8.如發現有任何不當行為或參加者違反誠信原則而獲取「01積分」，包含但不限於以外掛程式或其他非正式途徑參加活動、使用其他第三方設備或技術獲取「01積分」、違反或侵犯主辦單位的權益等，主辦單位有權即時取消其活動參加資格而毋須給予理由。

9.會員參與是次活動之同時，即代表同意其所載之條款及細則。如有違反，主辦單位有權隨時取消其參加及其獲得積分資格。

10.參加者參與此活動即代表同意「香港01有限公司」收集參加者於活動過程中所提交的個人資料及參加記錄，有關《收集個人資料聲明》請參閲：/Pages/PrivacyTerms。有關的資料將用作日後活動宣傳之用，除指定資料處理者外，「香港01有限公司」將對上述訊息保密。

11.為表示公平公正，主辦單位所有員工不可參與此活動。

12.如對是次活動有任何異議或爭議，主辦單位保留最終決定權，包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利，毋須作另行知。

13.如有任何有關活動的疑問，請前往https://faq.hk01.com/hc/zh-tw/requests/new 查詢。

例子1: 如會員在未有登入的狀態下作出分享，所有的分享即不會被計算。

例子2: 如會員於登入狀態下，連續14天成為每日首500名的會員去分享2篇不同的文章，即可於完成分享14天後獲得2,800分。

例子3: 如會員於登入狀態下，於一天成為首500名的會員去分享10篇相同的文章，該會員只可獲得200分。

例子4: 如會員於登入狀態下，於8月16日只成功分享了1篇文章，將不會獲得任何積分; 如於8月16日至29日期間，只有3天成功於每天分享2篇不同的文章，於推廣期後則只可獲得600積分。