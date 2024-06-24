黃浩聰重投訓練備戰越野跑亞錦賽　透露港隊代表團多達40人

第二屆「飛越啟德100KM跑步機慈善挑戰賽」，本地越野跑好手黃浩聰帶領The Peak Hunter出賽。他近一年專注教練培訓工作，減少比賽，但他透露將重投訓練，到10月帶領約40人的港隊代表團出戰越野跑亞洲錦標賽。



黃浩聰帶領The Peak Hunter參加跑步機接力跑活動。（由公關提供）

黃浩聰今年參加100公里慈善跑活動，亦有帶領訓練的年輕學員參加企業組100公里比賽。The Peak Hunter過去周六的13名學員更成功破紀錄奪得冠軍，以短短5小時25分鐘完成100公里，黃浩聰坦言見到學生奪冠感到很開心，形容破紀錄屬超標完成。他說這批跑手全部很年輕，年約15至18歲，他經常帶他們操練，每星期會操練兩課，每次均會跑山4至6小時。

周日繼續帶領The Peak Hunter出賽，並打頭陣的黃浩聰：「我比較鐘意這種跑步機，真的要用力跑個滾軸先會轉。夏天基本上不會跑室外100公里，但室內環境就可以。100公里山賽的節奏會慢好多，但都要去10小時；但在跑步機加上是接力形式，每人輪流接力跑幾百米，節奏緊凑得多。」

The Peak Hunter以5小時01分贏得100公里跑會組飛越啟德碟賽冠軍，而100公里跑會組啟德體育園盃賽冠軍則由Generation Z以4小時33分30秒奪得。

黃浩聰將會在10月參加越野跑亞錦賽。（由公關提供）

談到自己未來計劃，他說：「自己之前差不多停了一年認真去比賽，專心做培訓工作；但今年10月將會帶領一個約有40人包括成人及青少年的港隊代表團，參加亞洲越野錦標賽，自己亦會重投訓練。」亞錦賽在10月23至27日於韓國蔚山舉行，分為長距離（80公里）、短距離（40公里）及U23組別（約20公里）。