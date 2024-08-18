前田穗南不能上線的悲劇　日本女子馬拉松名將悲歌︱巴黎奧運田徑

巴黎奧運女子馬拉松荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）與世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）合演一場精彩對決，英國跑手夏維（Rose Harvey）則在大腿骨折的情況下跑畢全程，這些精彩故事鋪天蓋地之下，沒有多少人留意到今年打破日本紀錄的前田穗南，連上線的機會也沒有。

8月10日，亦即是巴黎奧運女子馬拉松賽事舉行前一日，日本田徑協會公布前田穗南因右大腿骨壓力性骨折，無法參賽。



高橋尚子2000年悉尼奧運馬拉松奪金。（Getty Images）

日本女子馬拉松千禧年代光輝歲月

近年馬拉松各項大賽冠軍和紀錄基本上都由來自非洲跑手壟斷（夏辛本為埃塞俄比亞人，15歲移居荷蘭，因此她跟艾絲花實為同鄉），大家未必記得日本曾在女子馬拉松風光一時。

日本長跑及馬拉松水平一直相當高，就算在奧運會也具備前列競爭力，尤其是女子跑手，高橋尚子2000年悉尼奧運奪金，一年後更創下女子馬拉松世界紀錄。2004年雅典奧運，贏得女子馬拉松的也是日本選手，今次是野口水木。千禧年代初日本女跑手曾稱霸馬拉松距離，松尾和美、高橋尚子、橋本康子、涉井陽子和野口水木包辦柏林馬拉松2000年至2005年女子組冠軍。

荷蘭名將夏辛（Sifan Hassan）在巴黎奧運女子馬拉松力壓世界紀錄保持者艾絲花（Tigst Assefa）奪得金牌。（路透社）

兩大金牌選手一再受傷患打擊

日本選手大多都是身材瘦削，訓練非常刻苦勤力的類型，高橋和野口未能衛冕奧運，原因都是一樣：傷患。高橋尚子2001年在柏林馬拉松寫下2小時19分46秒世界紀錄，是歷來首位突破2小時20分鐘的女跑手，之後一路受傷患纏繞，終在2008年退役。野口水木贏得奧運金牌後，想到北京衛冕，無奈因傷無法出賽，她未因此放棄，可是力戰下仍無法獲得2012年倫敦奧運資格，2016年也是如此，只好引退。

日本無論是男、女子頂尖長跑好手皆多，競爭非常激烈，千禧年初盛世過後，女子馬拉松成績卻停滯不前，野口水木2005年在柏林馬以2小時19分12秒打破日本及亞洲紀錄後，從此多年都未有跑手能再突破，直到今年1月，前田穗南在大阪國際女子馬拉松跑出2小時18分59秒，將這個維持了19年的紀錄打破。

前田穗南在大阪國際女子馬拉松跑出2小時18分59秒，打破日本紀錄。（IG）

近廿年迎來突破的女將——前田穗南

日本馬拉松風氣盛行，3年前主辦的東京奧運自然成為最受國民注目的賽事之一，為隆重其事，日本田徑協會特別將奧運選拔賽命名為Marathon Grand Championship（MGC），頭兩名選手即可獲得奧運入場券。2019年首屆MGC，前田穂南以2小25分15秒勝出，與亞軍鈴木亞由子取得資格，夥拍一山麻緒主場戰奧運。

千辛萬苦取得資格，三位日本女將主場出戰表現未如理想，一山麻緒以2小時30分13秒得第八，鈴木亞由子跑2小時33分14秒得第19，前田穗南僅以2小時35分28秒排第33，與個人最佳成績相差一大截。前田穗南是個志氣十足的跑手，並未受東京奧運失利而氣餒，2023年MGC鈴木優花、一山麻緒分獲冠、亞，獲得巴黎奧運入場券，只得第七的前田穗南，要靠餘下兩個機會——1月的大阪國際女子馬拉松，或3月的名古屋女子馬拉松做出好成績力爭餘下最後一席。

仿傚阪神虎監督不能說的「那個」

大阪國際女子馬拉松賽前，前田已信心十足地跟母親說，她的目標就是打破日本紀錄，不過面對傳媒，來自日本兵庫縣的前田穗南，談及比賽目標時就仿傚家鄉棒球隊阪神虎球隊監督岡田彰布常用的「那個」（日文：アレ）——岡田彰布為免給球員壓力及帶來不吉利，對於比賽目標從來不說「優勝」，只會以「那個」來取代，日本傳媒對此也心照不宣。

這招對前田穗南也有用，大阪國際女子馬拉松比賽期間，她在21公里超越配速員，獨自領放，就算31公里後被埃塞俄比亞選手艾迪莎（Workenesh Edesa）追上，她仍能夠盡力跟到尾，以2小時18分59秒獲亞軍，並打破維持19年的日本紀錄。大會特別找來原紀錄保持者野口水木為她頒獎，大有薪火相傳的意味，前田穗南感動的哭了。之後名古屋馬拉松沒有跑手能超越她的成績，前田穗南連續兩屆奧運獲得難度極高的日本代表資格。

前田穗南談及比賽目標時，仿傚家鄉棒球隊阪神虎監督岡田彰布常用的「那個」（日文：アレ）。（IG）

前田穗南努力3年，終不能上線

只可惜努力的付出和汗水，被傷患無情摧毀。日本田徑協會8月10日公布，前田穗南因右大腿骨壓力性骨折，無法參加一日後的奧運馬拉松賽事。大家或好奇，如此嚴重傷患，為何臨比賽前一天才赫然發現？日本田徑協會詳細交代，前田在7月31日訓練時大腿底部感到繃緊，由於當時並非強烈痛楚，她經過調節後持續訓練，並在進入選手村後聯絡隊醫，作詳細檢查。

8月6日軍醫要求她照X光，8月7日再照超聲波，當時仍未有異樣，於是前田持續在監察下訓練，惟痛楚情況沒有改善。8月9日她再照磁力共震（MRI），終發現右大腿骨壓力性骨折。日本田徑協會跟團隊、教練及運動員本人商討後， 決定前田穗南在這個可能危及她未來運動員生涯的嚴重情況下無法出賽。

祝願前田穗南早日康復，4年後以更強姿態再戰奧運。（IG）

由於當時8月2日提交後備選手的限期已過，日本只由鈴木優花、一山麻緒二人出賽。鈴木優花跑出2小時24分02秒的個人最佳時間獲第六名，一山麻緒則以2小時34分13秒在80位完賽選手中列第51位。前田穗南由未能出賽消息公布一刻開始，至今未更新社交媒體。

諷刺的是，跟她有同一問題的英國跑手夏維在大腿骨折中完賽，以2小時51分03秒排第78位完成。夏維在賽後才被發現骨折。當然受傷時勉強出賽也沒意思，亦有機會令傷患嚴重程度加劇，畢竟前田穗南只得28歲，對馬拉松選而言仍十分年輕。可恨的是日本歷代多位頂級馬拉松女將同受傷患折磨，巔峰狀態總是不能長期維持，希望新一代跑手不用重蹈覆轍，祝願前田穗南早日康復，4年後以更強姿態再戰奧運。

【巴黎奧運女子馬拉松圖輯】

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