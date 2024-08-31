UTMB 2024｜HOKA高級經理黑馬姿態封王　「我冇運動員贊助合約」

跑山界年度盛事HOKA UTMB Mont-Blanc的重頭戲，176公里的UTMB賽冠軍誕生，由法國跑手Vincent Bouillard以19小時54分23秒以黑馬姿態贏得。在上屆冠軍兼場地紀錄保持者Jim Walmsley及Mathieu Blanchard等好手因傷退賽下，造就Vincent Bouillard以接近半小時優勢封王。31歲的Vincent Bouillard並非全職跑手，他本身是一位工程師，為HOKA產品開發團隊成員。

01體育記者顏銘輝 法國直擊



數以百計的觀眾聚集在Chamonix的街頭，等待UTMB冠軍歸來。（顏銘輝攝）

當地時間周六（31日）下午近2時，法國小鎮Chamonix的街道人山人海，人群正等待今屆UTMB冠軍誕生。UTMB由2003年起創辦，被視為越野跑界殿堂級的比賽，如同跑山的奧運會。UTMB的賽道長約100英里，今屆賽道為176.4公里，總攀升有9915米。

小鎮響起喧鬧的歡呼聲，有人搖動牛鈴，有人拍打身前的廣告板，更多人是鼓掌。法國跑手Vincent Bouillard從山徑走進小鎮，沿河畔的道路跑到市中心，首先衝線，以19小時54分23秒贏得冠軍。衝線後，他與家人朋友擁抱，再沿賽道走回一小段路，與兩旁的觀眾擊掌。他坐在終點拱門下的椅子接受賽會訪問。

法國跑手Vincent Bouillard首先衝線，在20小時內跑完。（顏銘輝攝）

「能夠參加這場比賽已經不可思議！」首度參賽便贏得冠軍的Vincent Bouillard賽後說：「真的是夢想成真了。我第一次來這個活動時，還是一位青少年。我發現了這項運動，還有Chamonix裏的激情。我在這裏做過觀眾，做過義工，後來為HOKA工作，為我的朋友提供協助支援。」

據網上資料，Vincent Bouillard是一位工程師，畢業後入HOKA實習，加入產品開發團隊。他有段時間到美國工作，直至今年初才與太太回法國，目前任職產品開發高級經理。Vincent Bouillard本身喜歡中距離跑，但在HOKA工作接觸到很多越野跑手，例如Jim Walmsley，令他也投入這項運動。

Vincent Bouillard成為今屆UTMB冠軍。（顏銘輝攝）

他表示達成了「A++++」目標，超越了最瘋狂的夢想，他說：「孩童時代，我已經一直想參加這項比賽。多謝家人及太太告訴我，我是可以做到的。我為自己訂立了3個目標。最低目標：在24小時完成；中等目標：大約21小時完成；最高目標，看看能否跑入前10名甚至上頒獎台。能夠贏得，真的是太難以置信！」

在開頭70公里，Vincent Bouillard穩守前十名，去到意大利的Courmayeur後升上首位，之後保持領先優勢，直至回到終點，比亞軍的法國跑手Baptiste Chassagne快了接近半小時。

賽前熱門、上屆冠軍兼場地紀錄保持者Jim Walmsley在30公里開始帶頭，領先了約40公里，但他因膝傷在Courmayeur退出。其他中途退賽的熱門還有Aurélien Dunand-Pallaz及Mathieu Blanchard。

恭喜Vincent Bouillard！（顏銘輝攝）

Vincent Bouillard賽後表示自己不是HOKA運動員，而是HOKA員工。他說：「我有一份全職工作，沒有贊助合約，我不知是否需要找贊助，為何不可？但我很享受沒有合約在身的感覺。沒有壓力要我參加某些比賽，又或者要在社交媒體上發帖，我本身都不會這樣做的。」