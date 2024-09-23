機場三跑十公里賽11.17舉行9.23開始報名 比賽資料+賽道圖+獎金
「香港國際機場．渣打香港馬拉松．三跑道系統十公里國際賽」將於2024年11月17日舉行，這是香港時隔26年後再於機場舉辦長跑賽事。比賽將在機場三跑道系統的中跑道舉行，旁邊南北跑道在比賽期間保持飛機升降。
比賽設十公里、五公里及三公里，名額1.2萬，本文詳列「機場三跑十公里國際賽」的比賽詳情、賽道及報名方法等。
機場三跑十公里國際賽｜基本資訊
日期：2024年11月17日（星期日）
起點及終點：香港國際機場機場中跑道
分組：女子精英組十公里、十公里挑戰組、十公里非挑戰組、十公里輪椅組、五公里組、三公里組
報名網址：www.3rsrun.com
機場三跑十公里國際賽｜名額
總名額：1.2萬
女子精英組：50
十公里挑戰組：1950
十公里輪椅組：30
十公里非挑戰1組：3000
十公里非挑戰2組：3000
五公里挑戰組：2000
三公里：2000
機場三跑十公里國際賽｜起跑時間
參賽者必須根據所屬組別的指定時間，先到機場亞洲博覽館集合，擺放行李及安檢後，乘搭大會專車前往起點，預計集合時間比起跑時間早約兩小時。
女子精英組：早上8:10
十公里挑戰組：早上8:30
十公里輪椅組：早上10:20
十公里非挑戰1組：早上10:30
十公里非挑戰2組：早上11:30
五公里挑戰組：中午12:30
三公里：下午1:30
機場三跑十公里國際賽｜比賽時限
女子精英組：40分鐘
十公里挑戰組：1小時30分鐘
十公里輪椅組：2小時
十公里非挑戰1組：2小時
十公里非挑戰2組：2小組
五公里挑戰組：1小時
三公里：45分鐘
機場三跑十公里國際賽｜報名詳情
報名日期
1. 達標跑手優先報名：2024年9月17日下午2:00至2024年9月18日晚上7:00
2. 公眾抽籤：2024年9月23日下午2:00至2024年9月27日晚上7:00
參賽資格
1. 公眾抽籤：
五公里及十公里必須於2024年年滿16歲（年份計）；
三公里必須於報名當日年滿12歲並持有效香港身分證或旅遊證件
2. 達標跑手優先報名及女子精英組：必須在2023年1月1日至2024年7月31日期間，曾參與由大會、世界田聯或國際馬拉松或道路賽協會舉辦或認可賽事
報名費（只列本地跑手）
女子精英組：港幣500元
十公里挑戰組：港幣500元
十公里輪椅組：港幣350元
十公里非挑戰1組：港幣500元
十公里非挑戰2組：港幣500元
五公里挑戰組：港幣450元
三公里：港幣400元
抽籤結果公布日期
第一輪結果：2024年10月1日
第一輪付款期限：2024年10月1日上午10時至2024年10月3日晚上7時
第二輪結果：2024年10月6日
第二輪付款期限：2024年10月6日上午10時至2024年10月8日晚上7時
機場三跑十公里國際賽｜獎金
總獎金：6萬港元
十公里挑戰組男子組及十公里女子精英組獎金
第1名：7500美元
第2名：3750美元
第3名：3000美元
第4名：2250美元
第5名：1500美元
第6名：1000美元
第7名：800美元
第8名：600美元
第9名：400美元
第10名：200美元
特別獎勵計劃
只限香港永久居民參與女子精英組賽事，完成時間少於37:00（以大會時間計算），每人可獲200美元獎金。
特別獎金
首三名完成十公里挑戰組的香港永久居民（各年齡組別的男子及女子跑手），可獲以下獎金：
冠軍：1500港元
亞軍：1000港元
季軍：500港元
機場三跑十公里國際賽｜特別交通安排
田總表示，已跟港鐵及透過運輸署向巴士公司溝通，比賽當日將安排足夠班次接載參賽者前往亞洲博覽館。詳情稍後於公布。
機場三跑十公里國際賽｜跑手包領取安排
日期：2024年11月14至16日
地點：中環遮打花園
機場三跑十公里國際賽｜大會聯絡
官方網站：www.3rsrun.com
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