亞太區越野錦標賽｜黃浩聰領軍戰長距離　港隊派出38名跑手參賽

中國香港越野跑步總會上月底公布，派出38名跑手參加今月底在韓國舉行的首屆亞太區越野錦標賽。男子隊有16人，包括黃浩聰、曾進傑、楊志成、陳家強、廖科樂，而女子隊則有15人，包括張敏怡、甄智貽、梁康翹、林楚茹。另外，香港還派出8人參加U23的比賽，包括羅樂賢。



在上月底公布的香港跑手名單之中，男子隊有16人，其中8人參加74公里長距離，餘下8人出戰41公里短距離。參加男子74公里長距離的跑手有隊長黃浩聰、「戰神」楊志成、黃偉雄、黎楊壘、楊皓然及梁偉業等，而41公里短距離則有「鷹鷹」曾進傑、「KC」陳家強、黃國威、廖科樂等。

首屆亞太區越野錦標賽長距離賽資料。（官網圖片）

首屆亞太區越野錦標賽長距離賽資料。（官網圖片）

首屆亞太區越野錦標賽長距離賽資料。（官網圖片）

女子隊的實力亦很強，74公里長距離有8位香港跑手參加，包括香港越野跑「女一」張敏怡、甄智貽、王芷琦、梁康翹，而41公里短距離則有7人，包括林楚茹、黃美欣、鄭潔兒、孫苡婷。

首屆亞太區越野錦標賽短距離賽資料。（官網圖片）

首屆亞太區越野錦標賽短距離賽資料。（官網圖片）

今屆亞太區越野錦標賽還設U23的比賽，香港亦派出8位小將，男女各4人，其中最為人熟悉的是羅樂賢、陳棹恆。

這個亞太區越野錦標賽在10月23日至27日於韓國蔚州舉行，比賽分別為41公里及74公里兩個距離組別，至於U23組別則會跑約15公里。整個比賽的精英跑手人數達400人，來自25個國家或地區。每支隊伍在每個組別的最快3位選手成績，將會合計為隊伍成績。

長距離的賽道有74公里，總攀升有4787米，限時15小時，在10月26日清晨起步。短距離賽道有41.2公里，總攀升為2783米，限時8小時，在10月25日早上起步。U23賽的賽道長15.9公里，1182米攀升，限時3小時，在10月25日下午舉行。

香港男子隊有16人參加首屆亞太區越野錦標賽。（香港越野跑步總會Instagram）

參加男子長距離的香港跑手：

WONG HO CHUNG（805）

YEUNG CHI SHING（745）

WONG WAI HUNG（723）

LAI YEUNG LUI（710）

MOK WAI HUNG（706）

YEUNG HO YIN（692）

YUEN CHI KAN（687）

LEUNG WAI YIP（684）

參加男子短距離的香港跑手：

TSANG CHUN KIT（740）

CHAN KA KEUNG（735）

WONG KWOK WAI（718）

CHAN CHI KEUNG JASON（711）

TAM TSZ HONG（707）

LIU FO LOK（705）

NG WAI HEI（696）

TO MING SHING（692）

香港女子隊有15人參加首屆亞太區越野錦標賽。（香港越野跑步總會Instagram）

參加女子長距離的香港跑手：

CHEUNG MAN YEE（683）

YAN CHI YEE ANGIE（659）

WONG TSZ KEI（648）

LEUNG HONG KIU KIMMY（622）

LIANG SHI QIONG（615）

NG CHIN MAN（601）

LI YAU HANG（575）

LAI PO YEE（569）

參加女子短距離的香港跑手：

LAM CHO YU（639）

WONG MEI YAN（608）

WONG KI YUK（605）

CHENG KIT YEE（587）

YU HO TING FISH（586）

FUNG PUI YAN NAOMI（570）

SUEN YEE TING（569）

有8名香港U23跑手參加首屆亞太區越野錦標賽（香港越野跑步總會Instagram）

參加U23組別的香港男跑手：

LOK YIN LO （710）

CHAN CHEUK HANG （648）

WONG WU YIN （618）

KWOK CHUNG HIN （618）

參加U23組別的香港女跑手：

LAM TIN CHING （511）

LEI TSE CHING （463）

MAN WING （434）

WOO ON KEI PHOEBE （426）

（）內為ITRA積分