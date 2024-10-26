亞太區越野錦標賽｜黃浩聰第12名完成長距離賽 張敏怡女子第7名
撰文：顏銘輝
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在韓國蔚州舉行的亞太區越野錦標賽，今日（26日）的76公里長距離賽中，黃浩聰成為港隊最快完賽的跑手，以男子第12名衝線。女子組方面，港隊的張敏怡獲得第7名。
長距離比賽在當地時間今早清晨5時半起步，賽道長76公里，攀升4870米。港隊派出8男8女競逐賽事，當中以黃浩聰速度最快，他在初段保持第20名上下的位置，留前鬥後，最後在當地下午2時許回到終點，以男子第12名完賽，時間為8小時48分40秒，比冠軍的內地跑手祁敏慢超過1小時。
冠軍祁敏以7小時37分01秒完成，以約3分鐘優勢力壓日本的甲斐大貴。祁敏是內地的頂尖越野跑手，在2018年的HK100以破大會紀錄贏得冠軍，今年3月曾來港參加越野黃金聯賽中國系列賽香港站，贏得冠軍。
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女子組方面，同樣由中國跑手贏得冠軍，名將向付召以8小時26分58秒大熱封后，以大約9分鐘優勢擊敗越南跑手。最快的香港跑手是張敏怡，以9小時38分完成，獲得女子第7名。
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