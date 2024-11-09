TransLantau2024｜賽會安排失當　檢查站無水　驅趕跑手支援團隊

UTMB®世界系列賽賽事之一「飛越大嶼 by UTMB®」（飛越大嶼）昨日（8日）開始一連三天在大嶼山舉行，吸引來自50個城市、逾2000名越野跑好手參賽，賽事更獲旅發局支持。

然而有50公里組別參賽者的支援團隊向《01體育》報料，指大會位於芝麻灣的檢查站（CP1）沒有足夠清水，有參賽者到達CP1卻未能補水；原定允許支援團隊提供補給的貝澳檢查站（CP2），工作人員卻不讓支援團隊停留，CP2更在未到截止服務時間已開始收拾，甚至用水樽擋住去路，有來自台灣的跑手欲退出賽事，反而要問其他支援團隊的山友，應該如何處理。

《01體育》已就山友報料向大會查詢，目前等待有關方面回應。



飛越大嶼by UTMB是UTMB世界系列賽的其中一站，參賽者可以透過UTMB旗下賽事累積排名積分。今屆飛越大嶼分為25公里、50公里、100公里及120公里組別，以梅窩為起點及終點，按不同距離圍繞大嶼山設定賽道路線。賽事吸引多名海外和本地好手參加，例如香港的曾福祥、曾進傑、張敏怡，今年在UTMB OCC組奪冠的中國好手姚妙，亦將出戰25公里組別。

賽事獲旅發局贊助，旨在推廣香港風景優美且交通便利的越野山徑。

飛越大嶼by UTMB｜（官方網頁）

120公里組別已於11月8日起步，今日展開100公里及50公里賽事，其中有50公里參賽者的支援團隊向《01體育》反映比賽安排粗疏，連最基本的清水也準備不足。

黃小姐表示：「第一個檢查站在芝麻灣，有參賽者表示未cutoff time（截止服務時間）已經沒有清水。參加過山賽的人都知道，清水是最基本的，清水準備不足，是沒有任何理由可以接受的。」

黃小姐是其中一名50公里參賽者的支援團隊成員，她跑山兩年，曾為毅行者和日本山賽的參賽者提供補給，自己也跑過不少山賽，去年亦曾參加飛越大嶼。

飛越大嶼by UTMB｜貝澳路段。（官方網頁）

黃小姐今日駐紮貝澳檢查站（CP2），卻在CP2聽到參賽者反映CP1清水不足的情況。根據大會網頁，CP1距離起點9.3公里，提供飲料和香蕉等補給和急救服務，此檢查站沒有列明截跑時間。《01體育》向部份50公里參賽者查詢，有跑手表示，今日天氣炎熱，估計因此增加耗水量，導致檢查站沒有足夠清水提供，後來只剩可樂。由芝麻灣CP1前往貝澳CP2，路程為14.2公里；根據天氣預報，今日氣溫最高為攝氏28度。

另一名參賽者的支援團隊成員譚小姐表示：「不少人查詢何時再有水送到，但當中不少工作人員是義工，也不清楚安排。最終不少跑手沒有『fill水』就要離開CP1，再行十多公里才到CP2補給。雖然當時CP1還有可樂，但不是所有跑手都能靠可樂就行到下一個CP。」

除了CP1，黃小姐身處的CP2，安排也十分混亂。根據大會網頁，CP2列明「此補給站允許支援隊伍」，並上載前往CP2的巴士時間表；黃小姐卻表示，有CP2的工作人員禁止支援團隊停留。

「大會沒有列明支援團隊的安排。我們進入檢查站為參賽者斟水，工作人員卻要求跑手自行處理，禁止我們進入。後來我們在檢查站外為參賽者補給，工作人員指責我們『玩嘢』，甚至說有人偷取檢查站的食物。」黃小姐反映當時情況。

譚小姐描述當時情況，跟黃小姐說法相若：「我們留守CP外面，帶備了自己的跑手所需要的食物、飲料和裝備物品等，所以參賽者一定先過來我們這邊，然後我們陪伴跑手進入CP，協助他斟水和補給，這是所有山賽慣常做法。不過CP內的工作人員覺得我們在外面『阻住做嘢』，問我們『係咪玩嘢』，然後不斷以言語和行為阻止我們內進。我們曾向大會反映，希主各方面能夠達成協議，但最終還是無法溝通。」

譚小姐還提到，她的跑手朋友在前往CP2途中跌倒，她撐扶朋友內進CP時也被攔截，「我朋友已痛到喊，但工作人員仍禁止我們協助，難道我們要按大會應用程式的緊急服務報警，才能進入CP協助朋友？」

（公關提供）

至於山賽補給，一般來說，支援團隊除了因應參賽者需要而準備食物和飲料，例如壽司小卷、水果、感量啫喱、清水、運動飲料，還會幫忙斟水、收拾行裝、替換裝備等，讓參賽者毋須額外浪費體力，集中精神應付餘下路程，這些「工序」都是山賽補給的基本任務。

黃小姐補充，由於CP2沒有足夠方向指示，大會亦無安排充足的工作人員協助參賽者，導致不少參賽者走錯方向，結果在CP2負責補給支援的各個跑會或跑團成員，便要充當「指揮」，為參賽者指示正確方向。

飛越大嶼by UTMB｜黃小姐反映，距離截止時間還有5分鐘，50公里賽事的貝澳檢查站已經陸續「收工」，令跑手無所適從。（讀者提供）

根據大會安排，CP2於下午3時30分截止服務，然而工作人員在3時30分前已陸續收拾檢查站，即使「截龍」前仍有參賽者經過，也沒有工作人員提供服務，夠鐘後更以水樽擋住檢查站出入口。然而檢查站本身是一家提供水上活動和餐飲服務的商店，據悉大會沒有包場，商店開放營業，阻擋出入口亦引起部份人士不滿。

「不是所有參賽者都能在cutoff time準時到達，就算是過了cutoff time，也要讓未能完賽的參賽者內進，他們要『剪帶』（即退賽），也必須有賽會工作人員協助。」黃小姐補充，有台灣跑手在CP2退賽，反而向支援團隊的山友求助，擾攘一輪才有工作人員前來協助。

譚小姐亦強調，不少跑友在芝麻灣CP1已經未能補水，勉強走到CP2，還沒有補給的話，後果可大可少。

熱愛跑山的黃小姐強調，香港是世界頂級越野跑地點，「香港山野景致優美，要易跑有易跑，要崎嶇有崎嶇，最重要是交通便利，跑完很容易便到達市區，沖個涼換件衫又可以happy hour」。她相信，香港值得擁有更高質的山賽，吸引全球更多高水平跑手前來參與，充分發揮香港得天獨厚的優勢。

就參賽者支援團隊的反映，《01體育》向大會查詢。公關表示，目前正跟賽會溝通，將盡快回應事件。

飛越大嶼by UTMB｜香港山野景色優美，是得天獨厚的優勢。（官方網頁）