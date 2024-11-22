甄智貽探索永不停步　接觸跑山放棄大律師工作　從抗癌到入選港隊

甄智貽（Angie）是疫情後其中一位冒起得最快的香港越野跑手，本地代表作有2023年與隊友刷新毅行者女子紀錄，今年更揚威海外，在日本的環富士山越野賽100英里贏得季軍。她還入選港隊，上月到韓國參加亞太區越野錦標賽，在長距離組別得女子第10名。

今次專訪The North Face跑手甄智貽，由小學談到現在，從學界比賽聊到出國唸法律，從艱辛抗癌半年聊到重拾跑步，再到因疫情接觸跑山兼轉工。在不平坦的路上，她跌倒過，也哭過，曾對自己失望，但她永不停步，追求進步，渴望變得更好。對自己那麼嚴格，不會太累嗎？她表示凡事盡力是一件來得很自然的事，面對困難更令她更感受到生命的意義。



甄智貽（左）與另一位The North Face跑手梁康翹合照，兩人去年合力刷新毅行者女子紀錄。（顏銘輝攝）

短短幾年間，甄智貽就由一位跑慣寶雲道的路跑人，變成香港跑山界數一數二的女將，是不是自小就很有運動天賦？她耍手道：「我球類不好，小學體育堂如果是打籃球、乒乓球……總之是圓形的東西我就接不到，亦射不入，但跑步整件事好像很自然。」她在小學已加入田徑隊，但訓練不是很正規，若果下雨，就在學校跑樓梯，她笑言：「香港那麼多山路都是樓梯，為何我也不太怕？可能因為我小時候已經跑慣樓梯。」

甄智貽曾為協恩中學跑4x400米接力。（甄智貽Instagram）

挑戰永不停步 追趕目標的做人態度

甄智貽升讀協恩中學，繼續加入田徑隊，參加學界的400米、4x400米接力及越野賽，她強調自己絕不是隊內的明星。她憶述：「我記得中一、二時候，（體育老師）林sir講過『Angie，你很勤力，覺得你是可以的』，所以我都很用心去練跑，我不覺得自己特別天生標青，有其他同學明顯快過我。」

甄智貽初中時是協恩中學田徑隊的成員。攝於2004年3月學界田徑賽。（甄智貽Instagram）

她表示中學仍以讀書為主，同時積極參與各種課外活動，跑步只是其一。甄智貽說：「我記得協恩當年除了考頭幾名有獎，還有一個Best All Round Student Award（最佳全能學生獎）。我中一才知道有這個獎，之後定下目標，想中二拿到這個獎。」她加入銀樂隊學單簧管，還參加了辯論隊。她道：「結果我好像在中二、中三、中四及中五都拿了這個獎。」

定下挑戰性的目標，付出百二分精神及力量去完成，這個就是甄智貽的人生態度。由小時候到現在，也沒有大改變。

甄智貽（左）與另一位The North Face跑手羅樂賢合照。（顏銘輝攝）

承受期望壓力 難忘學界越野賽的淚水

伴隨認真而來的是壓力。她記得每次代表學校比賽，也感沉重壓力。她說：「女校之間的競爭，不同學校的啦啦隊在場上打氣。我嗅到灣仔運動場那種紅色膠粒的味道，我已經想抽筋，我的橫膈膜開始痛，有一段時間都是這樣。」

世界上不是勤力就一定成功，甄智貽亦很早體驗過現實的殘酷。她難忘中二的學界越野賽，她在終點前幾百米絆倒，暈在地上。她說：「好像有些救護人員不讓我跑，我嘗試推開他們，很想完成，胡言亂語，又哭又掙扎。當我終於清醒，見到聖約翰救傷隊及同學的媽媽，他們說從來沒有人阻止我跑，只是我自己在草地上碌來碌去，神志不清。他們讓我繼續跑，但我發現已經由頭車變成包尾幾個人，見到下一個組別都準備要起跑了。我那一刻哭了出來，因為練得那麼辛苦，我覺得狀態好，可以幫學校爭取到好成績，但竟然衝線前暈倒，慢到連下一組起步，我都未回到終點，那一刻我哭得很厲害。」

在甄智貽的三十多年人生路上，她在劍橋大學唸法律畢業，回香港成為大律師，經歷大約半年的抗癌之路，如今再成為一位越野跑手。（甄智貽Instagram）

由中四開始，甄智貽投放更多時間在讀書，應付公開試，減少練跑。她說：「在走廊遇到田徑隊的林sir，我是覺得慚愧的，因為太耐沒有去練跑。那時真的沒有想到長大後，在運動方面都可以有點成就。」她小時候去英國旅行，見識過劍橋大學的宏偉，憧憬到那裏升學，而她亦一步步向這個目標進發。會考後，她到英國升讀高中，如願考入劍橋。

為何選擇唸法律？甄智貽想了片刻才說：「不太記得，媽媽說我小時候作文《我的志願》寫過做律師。我小時以為比較健談，有參加演講、辯論，好像很順利成章（唸法律）。」在讀書壓力下，她亦開始重拾跑步，為的不是代表學校或贏獎項，而是放鬆及減壓。

甄智貽在疫情期間有更多時間，所以嘗試跑山，愛上了這項運動。（顏銘輝攝）

花樣年華患癌 計劃外劇變衝擊人生

有目標，有計劃，但飛來橫禍，人生不是事事能夠預測。在2015年12月，甄智貽在倫敦實習交流期間，跑步時遇上車禍。她的傷勢不嚴重，但回港作詳細檢查時，醫生發現她患上淋巴癌。她說：「從小到大，我都給自己設目標，然後很努力去做，做到一個目標又再設下一個，我有點像一頭牛。突然出現了一件事，不在計劃之內，跟我努不努力無關。那刻都有一種感覺，我一直以來打算鋪排好的東西，突然間被（癌症）殺出來，只能被動地等待，接受治療，沒有得急。」

在2016年經歷12次化療，療程約5個月，甄智貽表示過程很辛苦及很痛，很想嘔吐。她說：「化療藥（的目標）不分好壞細胞的。我的頭髮脫落了，白血球量很低，肺也很弱，想跑快幾步已經喘氣。曾經有段時間，我覺得自己的體能玩完了，但那時只是24歲。」

甄智貽是個很吃得苦的人，相信努力可帶來成果。抗癌期間，她堅持運動。「有保持跑步，其實是慢行，然後變慢跑。覺得可以快一點就慢慢加。」她說：「不是醫生吩咐的，是我不想經常留在室內，我想保持肌肉活動，而且戶外空氣也好一點。我希望痊癒之後，可以跟正常生活接軌得好一點，想保持到一定的體能。」

甄智貽（右三）與跑手們合照。（顏銘輝攝）

在2016年中完成化療，擊退癌症，甄智貽繼續練跑，到2018年跑了人生首場半馬拉松，2019年更首次跑全馬。她承認抗癌的經歷稍為改變了她的想法，她說：「更加注重活在當下，努力計劃或努力去做是一回事，但很多東西都不去想太遠。」

甄智貽表示沒有擔心癌症復發，因為也擔心不來，她說：「當時癌症來了，都是無預警的。我沒有對自己身體做過什麼壞事，也選中了我。如果不幸再復發，都是『冇解』的。」

甄智貽在疫情期間接觸跑山，近兩年在不同山賽屢獲殊榮。（顏銘輝攝）

重新認識自己 疫情跑山告別大律師工作

2020年起的疫情改變了很多人的生活，包括甄智貽的法律及跑步生涯。她表示疫情令法庭停擺，作為大律師，工作量大減。她說：「那時候開始愈跑愈長，跑到沒有路就開始跑山徑。我住在港島，在寶雲道練跑，可以跑兩三個來回，都幾悶的。我留意到寶雲道盡頭迴旋處，可以去到更遠的地方。反正時間多了，我可以跑去黃泥涌峽道、淺水灣、深水灣、赤柱，但中間沒有行人路，可以怎樣行呢？原來上紫羅蘭山、孖崗山就去到赤柱。就是這樣由社區附近的行山徑開始。」

跑步之外，甄智貽還喜歡踩單車、游水、做瑜伽。（甄智貽Instagram/Rapha Hong Kong攝）

「一個人在野外跑，和自己多了很多對話，想通了很多事情，其中一個是我發現自己不適合做大律師的工作。我是個很實在的人，希望實際解決問題，但有時發現在法庭裏是一些比較無止境爭論，未必是最快、有效率的解決方法。」甄智貽在疫情期間毅然轉工，到平等機會委員會擔任法律主任，後來到一間國際性的媒體廣告公司出任法律顧問至今。她這樣形容：「我一開始做大律師，人們來找我的時候，打個比喻，火災已經開始，要找消防員去救。現在我是法律顧問，就好像是一個防火系統，可以在問題出現之前建議大家小心一點。現在的工作比較切合自己的性格。」

那時，甄智貽沒有加入跑會，獨個兒在港島的山上操練。參考應用程式Strava的路段排名，她發現自己原來都跑得幾快。在2021年10月，她參加了人生首場實體山賽，在23公里的大嶼山兩峰賽贏得女子亞軍，一鳴驚人，跑山成為了新的人生目標。她這時才開始接觸香港的跑山界人物，例如認識黃浩聰，接受更多越野跑訓練。

甄智貽表示一個人在山野跑步，多了很多與自己的對話。（顏銘輝攝）

努力換來失望 重演喊住衝線一幕

在2023年，疫情過去，山賽陸續復常，經過兩三年訓練的甄智貽，在虛擬山賽也取得不錯的成績，自覺實力有進步，渴望表現更上一層樓。然而，最初的結果卻令她一再失望。在當年年初的香港100，她跑到40公里便要退賽，她檢討：「跑得比自己的時間表快，當我想調節時，錯已鑄成了，那天又熱，所以完成不到，對自己很失望。」

在接着的The North Face 100的50公里，甄智貽視之為證明自己一戰，希望可以從香港100的失敗重新振作。結果，離終點3公里發生意外，她嘆道：「又發生類似中二跑越野賽的那一幕，眼前一黑，絆倒自己，跌在地上。幸運地遇到3個行山客，給水我喝，又扶住我。我在那裏語無倫次，抽筋很厲害，叫他們放開我，讓我跑，掙扎了十幾分鐘。停了20分鐘，有個朋友追到上來，陪我慢慢行回終點，我都是喊住衝線。」

甄智貽是一位癌症康復者，她在24歲那年發現患上淋巴癌。（顏銘輝攝）

經歷困難刻苦 體會自我存在感與生命意義

從那場粉嶺高爾夫球場的學界賽，到這場The North Face 100的跑山賽，長大後的甄智貽，仍是那位中二的甄智貽，對自己要求很高。

「我嬲自己！」她解釋落淚的原因。

她續說：「香港100後，我想要redemption，中文是救贖？好像不太準確。我覺得在香港100做得不好，這次想做好一點，證明給自己看。上次失敗了，這次要做得好，但又衰多一次。我對自己不滿，對自己很失望，覺得自己很沒用。」

聽過甄智貽從小至今的經歷，記者覺得她對自己很嚴格。她說：「對我來說，是一件來得很自然的事。」

為何對自己要求那麼高？甄智貽希望探索出一條不平凡的人生路，她說：「經歷困難一點的東西，令我更加感受到，我平時擁有的東西是很幸福的。愈在辛苦的情況之下，我越感受到自己的存在感比較高。某程度上，我覺得自己的生活太幸福了，當然我都是透過努力去得到了某些東西，但我想要經歷下一些苦難，才令我知道這些生存或者生命其實是這樣一回事。」

甄智貽出席The North Face的跑山活動，由林村跑上北大刀屻，滿頭大汗。（顏銘輝攝）

學習放下壓力 做好自己力求不斷進步

有時愈想做好，卻愈做得不好。

甄智貽也意識到壓力可以令人進步，但過分的壓力會有反效果，她說：「我是在虛擬賽時代開始跑山的人，當有實體比賽的時候，可能我太急於去證明自己能夠做得到，就給自己太大壓力，都碰過幾次板。可能不由自主地跟了其他人的節奏，跑得太快太急。」

說起壓力，甄智貽續道：「我是癌症康復者，那時醫生沒有交代什麼原因，跟家族病史無關，我都沒有不健康的生活習慣，壓力可能是其中一個原因。跑山後經歷過不同比賽的挫折，亦發現太大壓力真的沒有好處，不如放鬆些反而做得更好。」

甄智貽（左）在2023年與隊友贏得毅行者女子冠軍，並刷新女子紀錄。（顏銘輝攝）

甄智貽（左起）、梁康翹、黃琪珍及張敏怡贏得毅行者2023女子冠軍。（顏銘輝攝）

由2023年下半年起，甄智貽逐漸跑出水準。去年11月，她夥拍隊友贏得毅行者女子冠軍，並刷新毅行者女子隊伍紀錄。今年4月，她在環富士山越野賽100英里靠凌厲後勁，贏得女子季軍；更難忘的是，可以跟偶像、贏得冠軍的美國越野跑天后Courtney Dauwalter同台，並與對方聊天。

上月，甄智貽更代表港隊，到韓國參加亞太區越野跑錦標賽，得到長距離組女子第10名，在香港跑手成績中僅次第7名的張敏怡。她表示渴望明年代表港隊參加越野跑世錦賽。

Angie在今年環富士山越野賽100英里贏得女子季軍。（The North Face）

Angie很高興可以跟Courtney Dauwalter同台。（The Peak Hunter）

環富士山越野賽｜香港女將甄智貽揚威日本 後勁凌厲超預期贏季軍

學習放下壓力，不代表放下對自己的要求。近一年屢創佳績的甄智貽說：「不要想太多其他人，總之我對自己的要求就是，希望看到自己的進步。然後客觀上真的做到成績出來，好像真的進步了，已經很不錯！」