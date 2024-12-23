香港四徑大步走｜一場熱血華山論劍　電影沒有告訴你的現在與未來

紀錄片《香港四徑大步走》說的是一場香港跑山界的「華山論戰」。

香港不僅有世界級的郊野環境及行山徑，還有一班願意為跑山拋頭顱、灑熱血的越野跑手。



《香港四徑大步走》的宣傳海報。（電影公司Instagram）

《香港四徑大步走》記述了2021年的香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）。那一年是第10屆四徑，創辦人Andre Blumberg邀請前9屆的「完成者」及「生還者」回來，希望有人可以達成「breaking 50」的目標，在50小時內走完香港四大遠足徑。

四徑在每年的農曆新年舉行，參加者需要一口氣順次序逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑，全長約298公里，攀升約14,500米。

四徑全長298公里，參加者先逆走麥理浩徑，再逆走衛奕信徑，之後逆走港島徑，最後到鳳凰徑。（大會實時追蹤網站）

參加者於屯門起步，先全走100公里的麥徑，在北潭涌乘車到南涌，開始逆走78公里的衛徑，至赤柱後乘車到石澳，馬上開展50公里的港島徑。完成港島徑後，參加者要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，逆走70公里的鳳凰徑，最後回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。

能夠在60小時內跑完，會獲得「完成者」的稱號，72小時內完賽的則會是「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

《香港四徑大步走》講述2021年四徑的故事。（預告截圖）

香港越野跑圈是這個國際城市的縮影，跑手來自五湖四海，華洋雜處，匯聚在香港山野的舞台上，各展才華，各顯神通。就像2021年四徑，參加者不只有華人跑手如曾小強、羅啟邦、梁俊強，還有旅居本港多年、以港為家的外國人，如新西蘭的William Hayward及瑞士的Salomon Wettstein。

賽前，Salomon Wettstein及曾小強被視為「breaking 50」的大熱，兩人亦努力備戰，見到紀錄片的製作團隊亦特別拍攝了兩人一些賽前準備，另外Tom Robertshaw、羅啟邦也是有力破紀錄的人物。如之前曾小強在訪問所言，編劇也寫不出這樣曲折離奇的劇情，熱門逐一倒灶，由梁俊強以黑馬姿勢，跑出49小時21分完成破紀錄的成就。

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Salomon Wettstein在朋友及家人支持下完成。（網上影片截圖）

羅啟邦受傷患困擾，影響發揮；Tom Robertshaw身體不適，早段退賽；曾小強亦因膝部痛楚，在港島徑撤退。在戲中描寫得最完整的跑手是Salomon Wettstein，有齊起、承、轉、合。

Salomon Wettstein唸工程出身，凡事理性，就算跑山也經精密計算。跑完衛徑後，他自知無力「breaking 50」，理智告訴他退賽，而他亦一度決定這樣做，但最後家人及朋友勸說下，重返四徑賽道。理智人因感性再起步，他由為破紀錄而戰，轉變成為身邊人而跑。最後他跑出51小時53分，第二次成為四徑完成者，這個成績仍然為四徑史上第三快的時間。

四徑2021｜理智型跑手也爆喊 Salomon捱痛完走298公里

羅啟邦十分搶鏡。（網上影片截圖）

不過，講到我最喜歡角色，必屬羅啟邦。他為這套認真的紀錄片添加詼諧元素，在緊張繃緊的氣氛中，令人忍俊不禁。從「唔見咗件衫」要買垃圾膠袋，到臥在陌生人車上睡覺自言自語，羅啟邦每次登場，那張疲勞到發呆的臉，總令人莞爾，亦叫人體會到四徑對跑手精神上的折磨。邦邦最後以61小時55分成為生還者。

《香港四徑大步走》的精彩及成功，令記者對這套紀錄片有很大的期望。它以航拍的鏡頭，拍出香港大自然的壯麗景致，說好香港山野故事，吸引各地的人來港跑山行山。記者曾幻想越野跑天王「K神」Kilian Jornet如果看過這套電影，會不會有興趣來港挑戰四徑寫下神級紀錄？

不過，記者更希望《香港四徑大步走》可以將香港越野跑的文化及圈子推廣至全球，讓世界了解香港有這樣的一班為跑山付出的人。

羅啟邦在戲中很有喜感。（網上影片截圖）

四徑是過去，也是現在，還是未來。

電影中的2021年四徑已是過去式，但四徑這項挑戰仍是進行式，在農曆新年期間年復年舉行。梁俊強在2021年寫下的「breaking 50」紀錄，在2022年已被黃浩聰所破，目前四徑最瘋狂的紀錄由黃浩聰保持，他成功「breaking 48」，以46小時55分完成四徑。

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黃浩聰在2022年刷新四徑紀錄。（顏銘輝攝）

電影中提及，Nikki Han是唯一一位女性完成者，即是在60小時內完成。在電影拍攝後的2022年，本地女跑手張敏怡以57小時53分走完四徑，成為第二位女完成者，而且時間比Nikki Han快，創造了新的女子紀錄。

每一年，在四徑的路上，在梅窩的郵筒，正譜寫更多新的傳奇。

「毅行先生」陳國強在2023年以62歲高齡，跑出69小時43分成為生還者。

曾不獲大會取錄的廖科樂辭職練跑，感動Andre Blumberg，得以參加2024年四徑，跑出52小時02分，創下史上第四快的四徑時間。

香港的可愛，不只是因為山城的壯麗，還有山城人這份熱血及衝勁。

邀請看完電影的各位，在每年的年初三去到梅窩碼頭的郵筒旁，實地感受四徑的激情。