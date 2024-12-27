港珠澳半馬｜田總公布特邀跑手名單　日本最強市民跑者來港參戰

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松在明年1月5日舉行，中國香港田徑總會主席關褀透露多名特邀跑手來港參賽，田總今日（27日）透過社交網站宣布特邀跑手名單，當中包括日本「最強市民跑者」川內優輝。



港珠澳半馬｜田總主席：今屆不用擔心洗手間 多名特邀跑手參賽

田總早前舉行港珠澳半馬的啟動禮，田總主席關祺表示今屆港珠澳半馬將有多名特邀跑手，包括兩名白金級跑手、10名金級及兩名精英級，但就未有提及名字，僅透露兩名白金級是埃塞俄比亞的男跑手，另外也會有1名日本跑手。

川內優輝。（Getty Images）

田總今日公布名單，20名受邀的跑手中，分別來自埃塞俄比亞、肯尼亞、摩洛哥、哈薩克及日本，最熟悉的必定是日本跑手川內優輝，這名37歲的跑手在2022年全日本實業團半馬拉松中，創出個人最佳的1小時2分13秒。

被稱為「最強市民跑者」的川內優輝，他以日本公務員身份四出參賽，其「一生懸命」的態度，加上2018年波士頓馬拉松封王，川內的名字逐漸被認識，近年辭去公務員的工作，全力發展長跑事業。川內優輝曾在2019年來港參加半馬賽事，當時是不少跑手的打卡目標，人氣高企，如今再度來港參賽。

川內優輝在2019年曾經來港參加半馬賽事。（資料圖片）

除了川內優輝，來自肯尼亞的跑手簡迪（Kibiwott Kandie）亦會來港，28歲的他曾經是男子半馬拉松世界紀錄保持者，簡迪在2020年華倫西亞的半馬跑出57分32秒。女子組方面，2022年女子馬拉松世界冠軍Gotytom Gebreselase TEKLEZGI亦會出賽。