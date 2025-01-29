四徑2025追蹤連結｜最瘋狂山賽最瘋狂安排　預告下屆禁帶個人手機

2025年的第14屆香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）於今日（29日）年初一起舉行，但在賽例「加辣」下，參加者到今日中午仍未知何時到屯門起步。上屆四徑，大會在挑戰開始前12小時才公布起步時間，今屆收緊至6小時，參加者易健豪認為衝擊很大，好像士兵隨時候命。此外，2026年四徑亦開放報名，加入了更「辣」的條款，將不准參加者攜帶個人手機，改為攜帶大會提供的手提電話。



四徑2025實時追蹤連結：https://results.dottrack.asia/event/25hk4tuc

在2024年四徑，創辦人Andre Blumberg（右）迎接完成者廖科樂到終點。（顏銘輝攝）

以往四徑大多在年初一早上起步，而且大會一早就公布起步時間，由2023年那屆起，四徑創辦人Andre Blumberg在起步時間上「加辣」，改為年三十晚上起步，變相令參加者要捱多一晚通宵。在上屆2024年，改為12小時前才通知參加者起步時間，令參加者難以一早預算時間，去年在前一晚9時才通知跑手在年初一早上9時許起步。

在2024年四徑，創辦人Andre Blumberg（右）迎接完成者梁偉業到終點。（顏銘輝攝）

對於今屆四徑「加辣」提前6小時才公布起步時間，參加者易健豪認為這項新例比禁戴手錶更大衝擊，他說：「真的好像士兵，隨時on call（候命），一收到（通知）就6個鐘後上戰場。其實他（四徑創辦人Andre Blumberg）說要提早1個鐘到起點，其實只有5個鐘。我住油塘，入屯門都要1個鐘，換言之，只剩下4個鐘時間。去個廁所、收拾好東西已經沒有時間剩。好趕好趕。」

四徑2025會在1月29日至31日舉行，即農曆新年的年初一至年初三，但記者在年初一中午向參加者查詢，他們仍未知道四徑的起步時間，只能平常心等待。看來今屆四徑最快在年初一晚上起步。

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易健豪表示在12月中才報名，想不到成功獲邀，可以參加四徑。（顏銘輝攝）

今屆四徑新增了禁戴手錶的規例，Andre Blumberg其後在社交網站解釋，他認為近年過分強調科技的進步，想將純粹（pure）、基本（basic）的方式逐步帶回這項活動。他更表示：「或者我們未來會禁止智能手機，到時給予每位參加者一部Nokia 3310或類似的東西……拭目以待吧。」

四徑在社交媒體平台Threads的帳號發表回應，談及禁手錶的原因。（網上截圖）

Andre Blumberg果然坐言起行，在2026年四徑的報名須知已預先「加辣」，由必須攜帶手提電話，改為必須攜帶大會提供的電話，並明文規定禁止個人手機。究竟到時Andre Blumberg會給參加者什麼手機？會不會真的是Nokia 3310？

2026年四徑禁止自攜手機，需要用大會提供的手提電話。（網上截圖）

四徑2025｜跑手名單出爐 梁康翹四度參賽 Nugo力爭第三次完成者

2025四徑參加者

Kaori Takeichi 武市香里（日本）

Xie Wen Fei 谢雯菲（內地）

Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹（香港）

Kenneth Chan Wai Tik 陳偉迪（香港）

Chiang Chung Wei 蔣仲威（香港）

Gordon Lau Kam Fai 劉錦輝（香港）

Nugo Yamanath Limbu（尼泊爾）

Shinichiro Fujita 藤田慎一郎（日本）

Takashi Wakiya 脇屋 貴司（日本）

Zheng Lumin 郑露民（內地）

Ye Xiao Ming 叶晓明（內地）

James Kok Pak Ning 郭百寧（香港）

Glen Yick Kin Ho 易健豪（香港）

John Fan Wing Chun 范榮臻（香港）

Jeff Ooi Joo Wan 黄裕万（馬來西亞）