四徑2025持續更新｜Nugo鳳凰徑最後衝刺　梁康翹及謝雯菲緊隨其後

四徑2025於大年初一（1月29日）晚上9時44分在屯門麥理浩徑起步，在香港居住的尼泊爾山界高手Nugo Yamanath Limbu暫時領先，他趕及下午2時20分的航班入梅窩，準備展開最後的鳳凰徑。如果Nugo在60小時內返回梅窩碼頭終點親吻郵筒，將會成為史上首個三次成為「完成者」（Finisher）的跑手，史無前例。

本文持續更新四徑的戰況。



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四徑2025｜直擊Nugo戰況

麥徑分段極快 僅13小時17分

Nugo是2020年及2023年的四徑完成者，分別用了54小時26分及56小時29分走完四徑。今屆15名參加者中，Nugo實力最強，在麥理浩徑一馬當先，不用3小時便從屯門抵大帽山。年初二，Nugo愈戰愈勇，在上午11時跑完100公里的麥理浩徑，跑到西貢的北潭涌。Nugo到北潭涌時健步如飛，很快就上了支援團隊的車，前往衛奕信徑起點南涌。

四徑2025｜Nugo早前在麥理浩徑健步如飛。（顏銘輝攝）

Nugo僅用13小時17分就跑完麥理浩徑，表現一枝獨秀。單計麥徑分段時間，他比兩位「breaking 50」的跑手更快：2021年，梁俊強用13小時21分走完麥徑；2022年，黃浩聰用13小時36分走完麥徑。

四徑2025｜直擊Nugo戰況

衛徑段 趕午夜前港鐵過海

衛奕信徑被視為四徑最艱巨的一段，Nugo在年初二中午由南涌出發，走過八仙嶺及九龍坑山，希望趕到尾班港鐵過海。大約年初二晚上11時，他行到魔鬼山，接着落油塘，沿馬路跑到藍田站，午夜前搭港鐵過海。

用多3小時，Nugo完成最後兩段衛徑，在年初三凌晨3時多從孖崗山落到赤柱，以13小時53分完成78公里的衛徑。他未能突破衛徑比麥徑慢的「四徑定律」。

Nugo之後坐車到石澳開展港島徑。年初三早上9時，他過了畢拿山，上到渣甸山，大約走完了半條港島徑。

四徑2025｜直擊Nugo戰況

中環碼頭數十人迎接

根據天文台天氣報告，年初三中午，太平山氣溫達到攝氏19度。Nugo跑過畢拿山和渣甸山落薄扶林水塘時，狀態下滑，只能步行，記者向他舉拇指打氣問好，他只能揮手回應，勉強擠出笑容，時為中午12時20分。

不過「回氣」半小時後，Nugo跑離薄扶林水塘，跑往山頂的速度明顯比之前快，未到下午2時已走完盧吉道到達山頂。Nugo要趕下午2時20分由中環碼頭開到梅窩的高速船，一直跑落中環碼頭，下午2時10分到達。原來早有數十名跑手聚集於碼頭為Nugo打氣，當Nugo跑到碼頭前的天橋時，不少跑手沿途陪跑，在碼頭守候的支持者紛紛高呼「Nugo」，Nugo感謝現場人士支持。

下午2時50分，Nugo抵達梅窩碼頭，現場亦有數十人等候迎接。Nugo未有立即起程展開鳳凰徑，他先坐在終點綠色郵筒前，吃點東西，為最後路途補給。一向以「蓮子蓉」的笑容聞名山界的Nugo，卻多次露出「苦瓜乾」的面口。下午3時25分，Nugo展開最後的旅程，目前正在鳳凰徑努力。

四徑2025｜Nugo抵達梅窩碼頭。（顏銘輝攝）

四徑2025｜Nugo抵達梅窩碼頭。（顏銘輝攝）

四徑2025｜直擊其他跑手

在麥徑，本地跑手劉錦輝、兩位內地跑手鄭露民及葉曉明力爭成為完成者，隨Nugo之後到北潭涌。女將方面，內地的謝雯菲及本地的梁康翹都是大約用16小時多完成麥徑。

有3位跑手在麥徑退賽，郭百寧中途退出，蔣仲威及黄裕萬未能在限時18小時內走完麥徑。在年初三的凌晨，餘下12位跑手都在衛徑上奮鬥，目標搭年初三早上的地鐵過海。

四徑2025｜中國好手葉曉明。（顏銘輝攝）

梁康翹是第二位搭地鐵過海的跑手，接着是劉錦輝、謝雯菲、脇屋貴司等。梁康翹在年初三早上力拚最後兩段衛徑，早上9時左右在孖崗山，9時多完成衛徑，搭車往石澳開始港島徑。

四徑2025｜香港好手梁康翹（Kimmy）第四次參加四徑。（顏銘輝攝）

四徑2025｜參加者名單

Kenneth Chan Wai Tik 陳偉迪（香港）

Gordon Lau Kam Fai 劉錦輝（香港）

Glen Yick Kin Ho 易健豪（香港）

Kimmy Leung Hong Kiu 梁康翹（香港）

Nugo Yamanath Limbu（尼泊爾）

Shinichiro Fujita 藤田慎一郎（日本）

Takashi Wakiya 脇屋 貴司（日本）

Kaori Takeichi 武市香里（日本）

Zheng Lumin 鄭露民（中國）

Ye Xiao Ming 葉曉明（中國）

Xie Wen Fei 謝雯菲（中國）



🔻以下選手已退賽🔻

John Fan Wing Chun 范榮臻（香港）

James Kok Pak Ning 郭百寧（香港）

Chiang Chung Wei 蔣仲威（香港）

Jeff Ooi Joo Wan 黄裕萬（馬來西亞）



四徑2025｜四徑路線

四徑參加者在屯門起步，先全走100公里的麥理浩徑，抵達北潭涌後乘車到南涌，逆走78公里的衛奕信徑，走到衛徑終點赤柱可乘車到石澳，開展50公里的港島徑，完成港島徑便要要從山頂跑落中環碼頭，趕船入梅窩，然後逆走70公里的鳳凰徑，最終回到梅窩碼頭，在被視為四徑終點的綠色郵筒衝線。路線全長298公里，總攀升14,500米。

四徑2025｜四徑簡介

四徑由旅居香港的德國越野跑高手Andre Blumberg創辦，不設獎牌及名次，不收報名費亦沒有獎金，只有「神級」跑手參加，被視為香港山界最神秘的殿堂級挑戰，有其他媒體稱之為山界的「武林盛會」、「華山論劍」。有意參加的跑手可以遞交申請，Andre Blumberg會根據每個人的跑步往績及參加四徑的動機，去決定是否邀請相關跑手參加四徑。

60小時內跑完的參加者，將獲得「完成者」稱號，72小時內完賽則被稱為「生還者」。參加者需要遵守多項嚴格規則，例如不准使用行山杖、不得有人陪跑、不准服用止痛藥、不准聽音樂，到2025年一屆新增不准戴手錶。在每條遠足徑裏，不得接受支援，需要自我補給，可以使用沿徑的補給設施，如士多及汽水機。在徑與徑之間，參加者才能接受外來的支援補給。

四徑近年還透過改變開賽時間去增加難度，例如2023年一屆將起步時間由早上改至傍晚，變相令所有參加者要捱多一晚通宵。在2024年，四徑在開賽前12小時才公布起跑時間。在2025年再加辣，會在開賽前6小時才公布起跑時間。