渣馬2025懶人包｜交通封路安排、選手包、天氣預測、成績實時追蹤

「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（2月9日）舉行，本文為賽事最後檢閱，包括領取選手包、成績實時追蹤、天氣預報、起步時間、比賽日交通等。



2024年渣馬中，在男子全馬跑入3小時內的「萬金先生」，今年獎金重新下調變回「千金」。（楊宇翹攝）

渣馬2025｜領取跑手包

賽會已在1月15日起以電郵形式發送「跑手包領取書」予所有成功報名之跑手，跑手同時亦可於大會網頁內登入「跑手帳戶」下載領取書，「跑手包領取書」附上特定二維碼作身份核對及領取跑手包用途。所有參賽者必須經大會流動應用程式預約跑手包領取時段（每一小時為一個時段）。每個時段名額有限，額滿即止。

領取時段

2月5至7日 下午3時至晚上9時

2月8日 早上9時至下午4時

地點：九龍啟德體藝館

渣馬2025｜天氣預報（以香港天文台為準）

根據香港天文台的九天天氣預報，預料一股強烈冬季季候風會在接近週末抵達華南沿岸，2月9日氣溫約攝氏11至16度，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度介乎35至70%。

渣馬2025｜交通安排：港鐵時間表

港鐵首班車將會於2月9日提早開出，以下為總站開出的首班車時間：

港島線 由柴灣往堅尼地城 03:56

港島線 由堅尼地城往柴灣 04:08

荃灣線 由荃灣往中環 03:55

荃灣線 由中環往荃灣 04:22

觀塘線 由調景嶺往黃埔 03:46

觀塘線 由黃埔往調景嶺 04:08

將軍澳線 由康城往北角 03:57

將軍澳線 由寶琳往北角 04:00

南港島線 由海怡半島往金鐘 04:02

東涌線 由東涌往香港 03:40

東鐵線 由上水往金鐘 03:25

屯馬線 由屯門往烏溪沙 03:25

屯馬線 由烏溪沙往屯門 03:25

渣馬2025｜交通安排：特別巴士服務

以下特別巴士路線將於2月9日提供服務

往尖沙咀東（麼地道）- 往半馬及全馬起點

R215 藍田（廣田邨）開出 03:40

R230 荃威花園開出 03:55

R241 青衣（長宏）開出 03:30

R260 屯門碼頭開出 03:25

R261 屯門（三聖）開出 03:25

R269 天水圍（天慈）開出 03:15

R270 上水開出 03:30

R271 大埔（富亨）開出 03:30

R283 碩門邨開出 03:45

R287 烏溪沙站開出 03:40

R298 康盛花園開出 03:40

往銅鑼灣（維多利亞公園）- 往十公里起點

R38 置富花園開出 04:40

R108 啟業開出 03:55

R307 大埔（汀太路）開出 03:45及4:15

R603 安泰（西）開出 03:40

R673 上水（清河邨）開出 03:30

R680 馬鞍山（錦英苑）開出 03:40及4:00

R796 康城站公共運輸交匯處開出 04:20

R930 荃灣（愉景新城）開出 04:00

R934 灣景花園開出 03:40

R936 石圍角開出 03:40

R948 青衣（長宏）開出 04:00及4:20

R950 和田邨開出 03:45

R960 洪水橋（洪元路）開出 03:30

R961 山景開出 03:40

R962 天后路（業旺邨）開出 03:40及4:00

R968 元朗（鳳翔路）開出 03:25

R969 天水圍市中心至銅鑼灣（摩頓臺） 03:40

姚潔貞在2024年渣馬成為女子全馬本地第一名。（蘇煒然攝）

渣馬2025｜起點及起跑時間

十公里（起點：九龍尖沙咀彌敦道；限時2小時）

挑戰組 05:30

一組 05:50

二組 06:10

三組 06:30

四組 06:50

五組 07:10

六組 07:30

七組 07:50

半馬拉松（起點：香港東區走廊；挑戰組限時2小時15分、非挑戰組限時3小時）

挑戰組 05:30

一組 07:40

二組 08:10

三組 08:40

馬拉松（起點：香港東區走廊；限時6小時）

挑戰組 06:00

一組 06:25

二組 06:50

輪椅組（起點：香港灣仔運動場；十公里限時1小時5分鐘、體驗組限時25分鐘）

十公里 05:00

體驗組 06:00

渣馬2025｜路線圖（點擊放大）

渣馬2025｜成績實時追蹤App、大會流動應用程式

成績實時追蹤：透過「SCHKM2025 Live Tracking」手機應用程式，可實時追蹤各跑手進度及成績。

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大會流動應用程式：透過渣馬2025大會流動應用程式，參賽者可預約領取跑手包，接收賽事資訊及下載贊助商優惠。

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