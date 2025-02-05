渣馬2025懶人包｜交通封路安排、選手包、天氣預測、成績實時追蹤
「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）周日（2月9日）舉行，本文為賽事最後檢閱，包括領取選手包、成績實時追蹤、天氣預報、起步時間、比賽日交通等。
渣馬2025｜領取跑手包
賽會已在1月15日起以電郵形式發送「跑手包領取書」予所有成功報名之跑手，跑手同時亦可於大會網頁內登入「跑手帳戶」下載領取書，「跑手包領取書」附上特定二維碼作身份核對及領取跑手包用途。所有參賽者必須經大會流動應用程式預約跑手包領取時段（每一小時為一個時段）。每個時段名額有限，額滿即止。
領取時段
2月5至7日 下午3時至晚上9時
2月8日 早上9時至下午4時
地點：九龍啟德體藝館
渣馬2025｜天氣預報（以香港天文台為準）
根據香港天文台的九天天氣預報，預料一股強烈冬季季候風會在接近週末抵達華南沿岸，2月9日氣溫約攝氏11至16度，早上寒冷，日間非常乾燥，相對濕度介乎35至70%。
渣馬2025｜交通安排：港鐵時間表
港鐵首班車將會於2月9日提早開出，以下為總站開出的首班車時間：
港島線 由柴灣往堅尼地城 03:56
港島線 由堅尼地城往柴灣 04:08
荃灣線 由荃灣往中環 03:55
荃灣線 由中環往荃灣 04:22
觀塘線 由調景嶺往黃埔 03:46
觀塘線 由黃埔往調景嶺 04:08
將軍澳線 由康城往北角 03:57
將軍澳線 由寶琳往北角 04:00
南港島線 由海怡半島往金鐘 04:02
東涌線 由東涌往香港 03:40
東鐵線 由上水往金鐘 03:25
屯馬線 由屯門往烏溪沙 03:25
屯馬線 由烏溪沙往屯門 03:25
渣馬2025｜交通安排：特別巴士服務
以下特別巴士路線將於2月9日提供服務
往尖沙咀東（麼地道）- 往半馬及全馬起點
R215 藍田（廣田邨）開出 03:40
R230 荃威花園開出 03:55
R241 青衣（長宏）開出 03:30
R260 屯門碼頭開出 03:25
R261 屯門（三聖）開出 03:25
R269 天水圍（天慈）開出 03:15
R270 上水開出 03:30
R271 大埔（富亨）開出 03:30
R283 碩門邨開出 03:45
R287 烏溪沙站開出 03:40
R298 康盛花園開出 03:40
往銅鑼灣（維多利亞公園）- 往十公里起點
R38 置富花園開出 04:40
R108 啟業開出 03:55
R307 大埔（汀太路）開出 03:45及4:15
R603 安泰（西）開出 03:40
R673 上水（清河邨）開出 03:30
R680 馬鞍山（錦英苑）開出 03:40及4:00
R796 康城站公共運輸交匯處開出 04:20
R930 荃灣（愉景新城）開出 04:00
R934 灣景花園開出 03:40
R936 石圍角開出 03:40
R948 青衣（長宏）開出 04:00及4:20
R950 和田邨開出 03:45
R960 洪水橋（洪元路）開出 03:30
R961 山景開出 03:40
R962 天后路（業旺邨）開出 03:40及4:00
R968 元朗（鳳翔路）開出 03:25
R969 天水圍市中心至銅鑼灣（摩頓臺） 03:40
渣馬2025｜起點及起跑時間
十公里（起點：九龍尖沙咀彌敦道；限時2小時）
挑戰組 05:30
一組 05:50
二組 06:10
三組 06:30
四組 06:50
五組 07:10
六組 07:30
七組 07:50
半馬拉松（起點：香港東區走廊；挑戰組限時2小時15分、非挑戰組限時3小時）
挑戰組 05:30
一組 07:40
二組 08:10
三組 08:40
馬拉松（起點：香港東區走廊；限時6小時）
挑戰組 06:00
一組 06:25
二組 06:50
輪椅組（起點：香港灣仔運動場；十公里限時1小時5分鐘、體驗組限時25分鐘）
十公里 05:00
體驗組 06:00
渣馬2025｜路線圖（點擊放大）
渣馬2025｜成績實時追蹤App、大會流動應用程式
成績實時追蹤：透過「SCHKM2025 Live Tracking」手機應用程式，可實時追蹤各跑手進度及成績。
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大會流動應用程式：透過渣馬2025大會流動應用程式，參賽者可預約領取跑手包，接收賽事資訊及下載贊助商優惠。
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