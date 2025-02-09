渣打馬拉松2025藝人跑手成績｜認住周潤發號碼布　釗峰10K刷新PB

【渣打馬拉松 / 渣馬2025】每年渣打香港馬拉松都吸引不少藝人名人參賽，「發哥」周潤發今年繼續挑戰半馬，同場亦有ERROR保錡、Sammy So蘇浩才、梁釗峰、陳安立、連詩雅等藝人參加半馬或十公里組別。



參加渣打馬拉松2025半馬的藝人：

【全馬】徐榮

徐榮是跑得之人，之前都跑過渣馬的半馬及全馬，他今年會再參加全馬，是少有跑今年全馬的娛樂圈中人。他今年再披上「極地同行」的跑衣，希望為這個組織籌募善款。

【半馬】蘇浩才：1小時29分28秒

KOLOR主音蘇浩才Sammy去年渣馬參加全馬，今年轉戰半馬，被列入半馬挑戰組，跑手編號53001。Sammy是娛樂圈知名的跑得之人，從「肥Sam」練到變馬拉松「Sub 330」跑手。

在2024年渣馬，Sammy（右）完賽後與好友「阿歹」謝覺偉合照。（葉詩敏攝）

【半馬】伍家謙：1小時39分06秒

伍家謙是娛樂圈的跑得之人，練跑有三四年，跑了5次全馬，最佳成績為3小時19分。為了備戰4月的全馬比賽，他視今次渣馬的半馬為寓賽如操，希望快過上年，跑到1小時35分以內。

【半馬】陳安立

陳安立是渣馬常客，參加過不同距離，今屆會是他第9次參賽。跟上屆一樣，他會參加半馬。他過去一年參加過不少長跑賽，最近有港珠澳大橋半馬，之前跑過街馬十公里、Garmin Run 十公里。

【半馬】周潤發

周潤發將再參加半馬比賽，編號為D8952，他在2024年渣馬半馬跑出2小時19分的個人晶片時間，他表示不滿意，比預期慢了4分鐘，希望他今年可以跑入2小時15分以內。去年11月，周潤發曾跑過機場三跑十公里。

【半馬】何泳芍

何泳芍熱愛運動，加入娛樂圈前是潛水教練。她在今年渣馬會跑半馬。

【半馬】梁諾妍

梁諾妍在2023年渣馬跑全馬，去年懷孕下亦完成十公里，她今年就會跑半馬。

【半馬】蔡寶欣

有份拍攝ViuTV跑步節目《公司冇逼我跑馬拉松》的蔡寶欣會在今年渣馬跑半馬，她的編號是D3514。她近期頻頻參賽，在11月完成個人首場「六大馬」，參加了紐約馬拉松，到12月參加台北馬拉松的半馬，在1月就跑港珠澳大橋半馬。

參加渣打馬拉松2025十公里的藝人：

【十公里】吳保錡

ERROR成員吳保錡將第3年參加渣馬的十公里。保錡近年喜歡跑步，參與了ViuTV節目《公司冇逼我跑馬拉松》，參加過台北馬拉松跑全馬。他之前與已故的柳俊江創立了大埔民間體育會，大埔民間體育會逢周二會在大埔運動場練跑，幾乎每次都有上百人參與。

【十公里】梁釗峰：48分30秒

C AllStar成員梁釗峰近兩年愛上跑山，在農曆新年剛跑了一場21公里的初三川龍賽。釗峰近一年跑山賽為主，包括毅行者、TransLantau及The North Face 100等賽事的短距離組別。釗峰的路跑比賽不多，他去年有跑渣馬十公里，今年亦會繼續跑十公里。他本身的十公里PB是50分48秒，他在今屆賽事刷新PB。

釗峰在2024年參加渣馬十公里。（蘇煒然攝）

【十公里】陳健安

另一位C AllStar成員陳健安亦會參加今年渣馬的十公里。他在星期四練了一課8公里跑，作為比賽前的最後一課操練。陳健安在2023年11月左腳前十字韌帶撕裂，經過一年的復康及物理治療，近來重拾運動訓練。渣馬會是他膝傷後的第一個長跑比賽。

【十公里】崔錦棠

作為前香港三項鐵人代表，崔錦棠可說是圈中的跑步專家，教過不少藝人朋友跑步。他在今年渣馬會跑10公里。

【十公里】許家傑

「送水輝」許家傑在2024年第一次參加渣馬，出戰半馬的比賽，他在今年亦會參賽，作為福幼基金會的慈善跑手參加十公里。他近一年跑過不同的比賽，包括港珠澳大橋半馬、Garmin Run 十公里、機場三跑十公里、沙田10K。

【十公里】林淑敏

「大小姐」林淑敏喜歡跑步，上月在港珠澳大橋半馬參加了個人首場半馬比賽，成功完賽。在2024年渣馬，她有參加十公里，而今年渣馬亦會繼續參加十公里組別。她今年代表福幼基金會，作為慈善跑手籌款。

【十公里】譚旻萱

譚旻萱去年有參加渣馬十公里，跑了人生第一次十公里賽，今年會繼續出戰這個距離組別。她在去年11月有跑過機場三跑十公里，夏天時跑過大帽山道練斜路。

譚旻萱完成2024年渣馬十公里。（Instagram）

【十公里】連詩雅

去年生B的連詩雅將會參加渣馬十公里。她在產後慢慢練跑，去年12月跑到7公里，到今年1月跑到10公里。

連詩雅分享練跑的照片。（Instagram）

【十公里】梁芷珮

出發往南美前一日，梁芷珮會參加渣馬的十公里。她受慈善團體和諧之家邀請，參與今年渣馬的比賽，為和諧之家籌款。這是她首次參加渣馬。

【十公里】馬海倫

年過70的馬海倫在2024年渣馬完成人生首次十公里，她在今年會繼續參賽，作為福幼基金會的慈善跑手籌款。

【十公里】盧頌恩

主持《臥底旅行團》而為人熟悉的「妹頭」盧頌恩將會參加渣馬十公里，作為福幼基金會的慈善跑手籌款。她在去年12月參加過Garmin Run的3公里活力跑。

【十公里】黃美棋

黃美棋跟盧頌恩、許家傑、林淑敏是跑友，她去年亦有跑過Garmin Run的3公里活力跑，今次渣馬也是作為福幼基金會的慈善跑手籌款。