周潤發跑渣打馬拉松 滿意半馬成績「有人工加」 「全馬唔跑嘞」
撰文：威廉神
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周潤發完成渣打香港馬拉松半馬，接受記者訪問，大讚今日天氣好，並滿意時間。
發哥衝線後，一邊慢慢行，一邊與其他跑手擊掌。不少高呼「發哥」，有跑手走到他身邊舉機自拍合照，發哥就沒有主動揸機。
他領過完賽獎牌，行到傳媒區，到記者的咪兜前，中氣十足地說：「請講！」頓一頓，他說：「今天天公造美，好涼，好舒服。好fit啦，因為天氣非常好，好涼爽。」
周潤發大約以大會時間2小時24分33秒衝線，他表示個人時間應是「3條2」，2小時22分左右，他說：「呢個好成績，出年（目標）2個鐘頭20（分鐘），逐啲逐啲上。」他表示無意挑戰全馬，「全馬唔跑架嘞，我哋（半馬）跑2個鐘內咁就達標」，「慢慢啦，我80歲跑到2個鐘就OK」。他還很滿意這個成績，「有人工加，有成績」。
對於跑半馬期間有沒有人阻礙，他表示全程有「保皇黨」保護，沒有問題，並說：「影完就走，影完就走，好快啫，如果你跑緊6分幾（配速）都OK。」
發哥表示跑完後會到附近食碗仔翅。相信有記者問他會否到外地跑比賽，他說：「如果時間得都可以，但我鍾意喺香港跑，跑完之後有點心食，第二度嗰啲唔啱我食。」
在訪問中，他還談到其他上了年紀都跑步的藝人朋友，讚賞劉江、鮑起靜及盧海鵬，「佢哋咁嘅年紀跑5K，已經好犀利。我真係好佩服佢哋，有時我都要向佢哋學習，堅持嗰度好」。
訪問長約5分鐘，他最後說：「我再影多張相就去食嘢。」發哥企出咪兜，讓傳媒可以影到全身照，之後就離開。
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