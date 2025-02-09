渣馬2025｜十公里亞軍被DQ 內地跑手藍捷懷徐國歌疑掉轉身分
撰文：威廉神
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渣打香港馬拉松2025發生懷疑代跑醜聞，原先十公里男子第二名藍捷懷遭賽會取消資格，本地跑手黃子圖及謝俊賢分別遞補得亞軍及季軍。
根據大會紀錄，在十公里男子第二名衝線的跑手編號40083，名字應為內地跑手藍捷懷，但現場記者辨認過他的外表，該跑手應該是徐國歌。
徐國歌本身也是十公里的參加者，編號應為40086，以第6名衝線。記者辨認過40086選手的容貌，他其實才是藍捷懷。
現場記者清晨賽後採訪十公里冠、亞軍時，那位亞軍「藍捷懷」被大會人士問到姓名，他也自稱為徐國歌，沒有藍捷懷這個名字出現過。
記者向公關查問，40086號徐國歌有沒有被DQ，公關回覆稱，因為是個人資料，不會公布三甲以外參加者的詳情。
【原先十公里男子三甲】
冠軍劉艾岩 30分16秒
亞軍藍捷懷 30分16秒
季軍黃子圖 30分43秒
【最後十公里男子三甲】
冠軍劉艾岩 30分16秒
亞軍黃子圖 30分43秒
季軍謝俊賢 30分57秒
此外，半馬亦有三甲跑手被DQ，原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被DQ，大會稍後會舉行簡布會解釋這3宗DQ事件。
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