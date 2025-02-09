渣馬2025｜十公里亞軍被DQ　內地跑手藍捷懷徐國歌疑掉轉身分

渣打香港馬拉松2025發生懷疑代跑醜聞，原先十公里男子第二名藍捷懷遭賽會取消資格，本地跑手黃子圖及謝俊賢分別遞補得亞軍及季軍。

根據大會紀錄，在十公里男子第二名衝線的跑手編號40083，名字應為內地跑手藍捷懷，但現場記者辨認過他的外表，該跑手應該是徐國歌。

徐國歌本身也是十公里的參加者，編號應為40086，以第6名衝線。記者辨認過40086選手的容貌，他其實才是藍捷懷。



渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手「藍捷懷」（左）及劉艾岩一起衝線，後得冠軍，前者被DQ。辨認過樣貌，這位「藍捷懷」實為徐國歌。（高詩琦攝）

這是徐國歌的樣子。（網上圖片）

渣打馬拉松2025｜十公里：內地跑手「徐國歌」第6衝線，但辨認其樣子後發現，他其實是藍捷懷。（高詩琦）

這是藍捷懷的樣子。（網上圖片）

現場記者清晨賽後採訪十公里冠、亞軍時，那位亞軍「藍捷懷」被大會人士問到姓名，他也自稱為徐國歌，沒有藍捷懷這個名字出現過。

記者向公關查問，40086號徐國歌有沒有被DQ，公關回覆稱，因為是個人資料，不會公布三甲以外參加者的詳情。

【原先十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩 30分16秒

亞軍藍捷懷 30分16秒

季軍黃子圖 30分43秒

【最後十公里男子三甲】

冠軍劉艾岩 30分16秒

亞軍黃子圖 30分43秒

季軍謝俊賢 30分57秒

此外，半馬亦有三甲跑手被DQ，原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被DQ，大會稍後會舉行簡布會解釋這3宗DQ事件。