渣馬2025︱4DQ中國跑手全是精英 內地馬拉松常陷爭議何杰亦陷風波

2025渣打香港馬拉松（渣馬／香港馬拉松／渣打馬拉松）男子組十公里和半馬拉松分別有前列跑手因掉轉號碼布，被大會取消資格（DQ）。半馬冠軍賀應兵、亞軍孫曉陽，十公里亞軍藍捷懷、第六名的徐國歌全數被取消資格。



四位被DQ跑手全部來自中國，中國香港業餘田徑總會表示，四人號碼布均不屬於本人，並指是透過同一經理人向他們發放跑手包。中國長跑水平在亞洲位處前列，可是不時傳出醜聞，內地比賽個別跑手以至集體造假消息不時出現，甚至連跑出2小時6分的男子馬拉松「一哥」何杰亦在去年陷入造假風波。



男子組十公里賽事，左邊衝線號手應為徐國歌，卻穿上藍捷懷的號碼布。（楊宇翹攝）

2025渣馬4內地跑手身份對調全被DQ

根據大會紀錄，男子組十公里第二名衝線跑手編號40083，名字應為內地跑手「藍捷懷」，但現場記者辨認過他的外表，該跑手應為編號40086的徐國歌。徐國歌本身也是十公里賽的參加者，編號40086的跑手以第6名衝線。記者辨認過40086選手的容貌，他其實才是藍捷懷。換言之，即是藍捷懷、徐國歌二人的號碼布對調了。

男子組半馬拉松的情況相若，頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽雙雙被DQ，編號79031的「賀應兵」以1小時05分36秒首先衝線，編號79026的「孫曉陽」以1小時06分11秒第二名過終點。他們原為半馬冠、亞軍得主，但不知何故把號碼布對調，終因並非使用屬於自己的號碼布遭取消資格。

田總行政總裁伍于豪表示，涉事的運動員同屬一個跑步單位，由同一經理人統籌，他們會再了解情況調查是否有調亂號碼布，或涉及其他因素。

渣打馬拉松2025｜半馬：編號79031的「賀應兵」男子第一名衝線，但他應為孫曉陽。（高詩琦攝）

孫曉陽名氣最大 衛冕變取消資格

今次被DQ的四位跑手之中，以孫曉陽名氣最大，這位31歲跑手近年多次在內地半馬及全馬賽事封王，去年也曾在香港奪得渣馬半馬冠軍。根據國際田聯紀錄，他在2023年11月紹興馬拉松跑出2小時14分45秒的全馬個人最佳成績，半馬PB為1小時5分18秒，2023年4月在石家庄半馬拉松賽事創下。

今屆渣馬孫曉陽再戰半馬，力爭衛冕，他開心地以1小時05分36秒首先衝線，在出名不易跑的渣馬魔鬼賽道寫下貼近PB成績，成功蟬聯冠軍，卻因錯誤地掛上「賀應兵」編號79031的號碼布被取消資格。為何他要跟同一經理人麾下的賀應兵對調號碼布，暫時未清楚理由。

賀應兵獲獎數目遠不及孫曉陽，他也曾在內地規模較小賽事獲名次，包括2023騰衝馬拉松以1小時7分59秒獲半馬季軍，2024年蕪湖馬拉松以30分28秒獲中國10公里精英賽項目亞軍。

藍捷懷。（網上圖片）

「藍捷懷」曾涉代跑遭內地一賽事終身禁賽

至於男子組十公里第二名衝線跑手，號碼布編號40083，名字應為「藍捷懷」，但實際上是徐國歌。藍捷懷本人掛上原屬徐國歌、編號40086的號碼布以第6名衝線。二人也同被DQ，翻查資料，與「藍捷懷」同名的人士曾在2018年涉及同類事件。

2018鳥巢半馬拉松有跑手以「馮港」身份奪得男子組第3名，但卻被踢爆是代跑選手。結果賽事組委之後宣布，「馮港」的真實身分，是一名藍姓男子，大會已取消他的比賽成績、名次，以及獎勵，並終身禁止馮港、藍捷懷參加該賽事。據內媒報道，「馮港」當年曾參加浙江麗水馬拉松並在賽事奪冠，但他當時登記名字是藍捷懷而非馮港，因此有網民向大會投訴，揭發這宗代跑醜聞。

1999年出生的藍捷懷也常常在內地長跑比賽獲獎，半馬賽事表現突出，他在北京體育大學畢業後，成為一間外語學校的體育老師，目前以研究生身份繼續進修體育專業，然而佳績背後，卻一再牽涉入代跑醜聞。

徐國歌生於雲南墨江哈尼族自治縣，2015年進入中學長跑隊，一年後晉身雲南省隊，2023年在撫仙湖半馬拉松賽事獲季軍， 同年中國10公里精英賽總決賽以29分11秒奪得亞軍，2024年象山國際2024普洱思茅馬拉松以1小時6分3秒的封王。從參賽往績可見，今次被取消資格的4位中國跑手全是頻頻出賽和獲獎的精英級選手，更令今次發生對調號碼布這種低級失誤使人感到費解。

有外籍跑手疑似指示何杰跑先以及終點的方向。（網上片段截圖）

中國馬拉松「一哥」何杰去年陷「保送」醜聞

近年隨長跑風氣愈來愈盛，中國各地每周都有大量長跑比賽，難免良莠不齊，造假、爭議事件不絕，去年4月就連中國全馬「一哥」何杰也牽涉其中。當時何杰在北京男子半馬拉松力壓3位非洲跑手得冠軍，從最後衝線片段所見那3名非洲跑手沒盡全力衝刺，甚至不停揚手示意何杰「爬頭」，最終這4位皆穿內地體育品牌特步參賽的跑手全部被取消資格。

有片｜北京半馬疑造假 留力兼伸手攔人 3非洲跑手放水何杰奪冠

這場半馬比賽的最後直路，何杰與肯尼亞跑手Robert Keter、Willy Mnangat及埃塞俄比亞跑手Dejene Hailu Bikila一同衝往終點。從片段見到，Willy Mnangat跑在何杰身邊時，作出指路及揚手的動作。Robert Keter及Willy Mnanga亦有作出疑似攔路的手勢。臨到終點線前，3位非洲跑手未見賣力加速，只是穩穩地跟在何杰身後衝線。衝線後，有人祝賀何杰得冠軍，而何杰看來很累及辛苦，要彎腰回氣，至於幾位非洲跑手就氣定神閒。

何杰以1小時03分44秒封王，雖然未能打破賽會紀錄，但創造了歷屆北京半馬國內男子跑手的最佳成績。Robert Keter、Willy Mnangat及Dejene Hailu Bikila的成績同樣慢何杰1秒。事件之後引發熱議，何杰及3位非洲選手均被DQ。

去年北京半馬男子組比賽成績。（微博）

何杰這場造假風波，雖然備受熱議多時，但他身為中國男子馬拉松紀錄保持者，依然繼續代表中國出戰巴黎奧運，他只跑出2小時22分31秒，在71位完賽跑手中列第67位，也是3位參賽中國跑手中成績最差，跟他2024年3月在無錫馬拉松寫下的2小時6分57秒中國紀錄相去甚遠。

去年12月他在社交媒體寫下長文憶述北京半馬事件時稱，「這場比賽發生的事，的確讓我亂了方寸，不了解馬拉松運動的公眾海量的聲音，巨大的心理壓力，讓我很長時間焦慮、緊張。一個少年和一個古稀之年的教練，這些都是我們從未經歷過的事。短時間內讓我們從憤怒，到迷茫、無奈。」

中國馬拉松一哥「何杰」亦陷造假風波。

【去年4月北京半馬衝線片段，何杰奪冠惹爭議】