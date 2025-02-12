渣馬2025︱再爆「代跑」風波　男跑手披女子號碼布騙千元獎金？

2025渣馬（渣打香港馬拉松／香港馬拉松／渣打馬拉松）曲終人散後仍風波不斷，繼

4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ）後，有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽，在長跑群組內引發熱議。



有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽。（長跑長友Facebook）

有跑友在Facebook群組「長跑長友」上傳照片，一名身材健碩的男跑手正在渣馬賽道奔跑，並以紅圈把他圈出來，並寫道：「33150是否用第三性別作賽，田總及高官有冇嘢要補充？」並上載該「女跑手」今年的渣馬成績證書，質疑有人代跑。

事實上，男、女子跑手的號碼布有別，男跑手編號用黑色字體，女跑手用紅字，清楚一眼可見，不易混淆。有資深跑手表示，本地比賽中由他人代跑的情況頗為常見，惟基本上都不涉及利益，但如此明目張膽的例子還是鮮有聽聞。從今屆渣馬編號33150的跑手成績證書可見，該位名字Cao YouXuan的跑手參加馬拉松挑戰組，她屬於女子先進三組（出生於1975年2月10日至1980年2月9日)，並以3小時18分55秒完成。

參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，男跑手要在3小時內、女跑手在3小時30分內內完成比賽，可獲獎金港幣1000元。（楊宇翹攝）

由於渣馬為本地跑手設有特別獎勵計劃，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，男跑手要在3小時內（sub 3）、女跑手在3小時30分內（sub 3：30）內完成比賽，可獲獎金港幣1000元，這位編號33150的Cao YouXuan跑手如為香港永久居民，便可領取上述獎金。可是如今「33150」疑似由男跑手代跑，本報已聯絡中國香港田徑總會查詢，暫時未獲回覆。

到渣馬官網嘗試查證，無論是輸入33150的編號，。或以Cao YouXuan的名字，均沒有相關資料。

渣馬「馬拉松特別獎勵計劃」小知識

所謂「千金」或「萬金」，正確名稱是「馬拉松特別獎勵計劃」，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金港幣1000元。前兩屆相關獎金曾加至10000元。



關於指定時間，男跑手要在3小時內（sub 3）完成賽事才算達標，女跑手則要在3小時30分內（sub 3：30）完賽。

