渣馬2025︱男跑手披女子號碼布照片瘋傳　代跑戰全馬騙千元獎金？

2025渣馬（渣打香港馬拉松／香港馬拉松／渣打馬拉松）曲終人散後仍風波不斷，繼4位內地跑手因對調號碼布遭取消資格（DQ）後，有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽，在長跑群組內引發熱議。



有跑友上傳一張明顯是男跑手作賽的照片，可是該跑手卻披上女跑手的號碼布作賽。（長跑長友Facebook）

男跑手公然披女子組號碼布參賽

有跑友在Facebook群組「長跑長友」上傳照片，一名身材健碩的男跑手正在渣馬賽道奔跑，跑友以紅圈把他標示出來，並寫道：「33150是否用第三性別作賽，田總及高官有冇嘢要補充？」並上載該「女跑手」今年的渣馬成績證書，質疑有人代跑。

事實上，男、女子跑手的號碼布有別，男跑手編號用黑色字體，女跑手用紅字，清楚一眼可見，不易混淆。33150號碼布上為紅字，一望便知屬於女選手。有資深跑手表示，本地比賽中由他人代跑的情況頗為常見，惟基本上都不涉及利益，但如此明目張膽的例子還是鮮有聽聞。該跑手同時指出，渣馬上線區人多密集、情況混亂，大會或難以逐一檢查選手的號碼布。

【渣打香港馬拉松2025賽後官方成績查詢連結】 https://results.sporthive.com/events/7281953858792884992

有男跑手以女跑手「33150」的跑碼布出賽，被網民揭發。（網上圖片）

從今屆渣馬編號33150的跑手成績證書可見，該位名字Cao YouXuan的跑手參加馬拉松挑戰組，她屬於女子先進三組（出生於1975年2月10日至1980年2月9日)，並以3小時18分55秒完成。

另有眼利網民發現，「33150」男跑手的同一照片內的右下角，有位黑衫白帽的女跑手，同樣錯用號碼布，她身上的號碼布為黑字，是屬於男跑手的，但由於只看到D22XX，後兩位數字被遮擋，無法從渣馬成績官網查證。

33150以3小時18分完賽有機會做「千金小組」

由於渣馬為本地跑手設有特別獎勵計劃，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，男跑手要在3小時內（sub 3）、女跑手在3小時30分內（sub 3：30）內完成比賽，可獲獎金港幣1000元，這位編號33150的Cao YouXuan跑手如為香港永久居民，便可領取上述獎金。

可是如今「33150」疑似由男跑手代跑，本報正聯絡中國香港田徑總會查詢，暫時未獲回覆。到渣馬官網嘗試查證，無論是輸入33150的編號，或以Cao YouXuan的名字，已無法找到相關資料。

渣馬「馬拉松特別獎勵計劃」小知識

所謂「千金」或「萬金」，正確名稱是「馬拉松特別獎勵計劃」，參加馬拉松挑戰組之香港永久居民參賽者，如在指定時間內完成比賽，每人可獲獎金港幣1000元。前兩屆相關獎金曾加至10000元。



關於指定時間，男跑手要在3小時內（sub 3）完成賽事才算達標，女跑手則要在3小時30分內（sub 3：30）完賽。

