【渣馬備戰101．核心肌群特訓】跑姿更順暢　單腿蹲配合擺手

Dr. Anson（陳國璋）示範高階核心肌群訓練，今集來到強化版蹲下訓練。 雙腿蹲考驗大腿肌力，過關的跑者可以挑戰「單腿蹲」，而且並非只練大腿。 單腿蹲加入擺手，配合上升與下降身軀，模仿跑步，可以鍛鍊跑姿，增加流暢。

核心肌群特訓第十二式：單腿蹲

難度：高階

（重溫初階及中階動作)

初階「靠牆蹲」：靠牆蹲容易 留意膝部超腳尖

中階「進階雙腿半蹲」：訓練平衡協調 雙腿蹲下雙手舉棒​

解說：

Dr. Anson設定的高階動作，兼顧跑者的肌力、身體協調與穩定，冀幫助跑改善跑姿。

蹲下訓練在初階及中階訓練皆為雙腿做，來到高階換成單腿輪流做，且要配合「幻想」，想像自己正在跑步。每次支撐腿蹲下，對邊手臂便要擺前，升起時則擺後，換上同邊手臂擺前，帶動身軀上升。

單腿蹲講究關節穩定，蹲下時必須注意有否不適，如有異樣，立即停止。建議初次嘗試，先手扶椅背等東西支持，做好單腿蹲動作，才加入擺手，訓練協調。

此動作針對鍛鍊整個大腿肌群（四頭肌、 膕繩肌）、臀、骨盆底、下背（豎脊肌）、腹（腹直肌、腹橫肌）。控制髖關節，練習擺手配合蹲下，模擬跑步姿態，一併訓練身體協調與穩定，令跑步姿態更為流暢。

蹲下時，頭部前傾至大約腳趾上方，膝不應越過腳尖。（何偉畧攝）

步驟：

1.右腿單腳站立，左膝屈曲90度 2.右膝屈曲約45度，蹲下 3.模仿跑步姿勢，左手擺前 4.右腿直立，右手擺前，左手擺後，帶動身軀上升 5.重複15－20下 6.換邊再做

注意：

1.曲膝勿前於腳尖，使膝部受壓易受傷

2.頭部應前傾至大約腳趾上方

3.注意蹲下配合擺手，訓練協調

4.可先扶椅背試做單腿蹲，熟習後加入擺手訓練