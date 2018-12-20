【長跑備戰101．核心肌群特訓】TRX/瑜伽球掌上壓　考驗身軀穩定

Dr. Anson 的核心肌群訓練課，最後兩集使用健身器材示範。

不少愛好健身者，在家中備有瑜伽球，而TRX健身帶亦是健身房常見器材。兩款器材配合常見的核心肌群訓練動作，均可提升效果。

今集示範利用該些器材配合掌上壓訓練，提升身體前方肌群的能力。