【長跑備戰101．核心肌群特訓】TRX/瑜伽球掌上壓　考驗身軀穩定

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Dr. Anson 的核心肌群訓練課，最後兩集使用健身器材示範。

不少愛好健身者，在家中備有瑜伽球，而TRX健身帶亦是健身房常見器材。兩款器材配合常見的核心肌群訓練動作，均可提升效果。

今集示範利用該些器材配合掌上壓訓練，提升身體前方肌群的能力。

核心肌群特訓第十四式：TRX／健身球掌上壓​

難度：高階

（重溫初階及中階動作)

初階「掌上壓」：掌上壓初階　腳跟要後壓

中階「單腿掌上壓​」：單腿掌上壓　後抬側踢練大腿​

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解說：

瑜伽球與TRX健身帶，均讓練者在不固定環境下嘗試掌上壓，提升肌力，亦鍛鍊肌群如何讓身軀穩定。瑜伽球比TRX難穩定位置，但TRX可以調校繩圈的高度，以調節難度。

不論使用瑜伽球與TRX，首先在腳踏器具後穩定身體，才開始訓練。利用腹、腰、臀各部分核心肌群，保持穩定，藉此鍛鍊平衡力及控制力。

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步驟：

1.雙腿套在繩圈／腳尖蹬在健身球

2.穩定後，雙臂垂直撐起

3.身軀與腳保持水平

3.收緊腹臀，吸氣後身體下壓

4.呼氣，手臂撐直升起身軀

5.頭、肩、背成直線

6.重複15-20次

7.可提升難度，下壓時單腿後抬

注意：

1.收緊腹部，保持穩定

2.勿讓腹背下彎

3.下肢保持穩定，不應搖擺

4.鎖緊頸椎，頸勿下墮

5.初時使用器械，注意安全，宜有人從旁幫助

6.使用TRX，兩邊繩圈高度應相近，調校高度則增減難度

7.注意平衡，勿讓下身擺動

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