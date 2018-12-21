【長跑備戰101．核心肌群特訓】瑜伽球/TRX橋式　背臀穩定撐起！

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Dr. Anson （陳國璋）主理核心肌群訓練最後一課，繼續以瑜伽球/TRX健身帶輔助，練習橋式動作。

跟上集瑜伽球/TRX掌上壓相若，加入道具讓練者提升肌力、肌群控制及穩定。

16集核心肌群訓練已經播放完畢，設定練習時間表，勤加訓練，方有成效。

核心肌群特訓第十五式：TRX／健身球橋式​

難度：高階

（重溫初階及中階動作)

初階「一分鐘橋式」：雙腿橋式　鎖緊腹腰保平衡

中階「單腿橋式」：臀部撐起來　單腿橋式大腿垂直

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瑜伽球與TRX健身帶，均讓練者在不固定環境訓練，加強訓練肌群控制身軀穩定。上集嘗試掌上壓，今集「反轉身」嘗試橋式。

瑜伽球較難穩定，訓練時先以雙腿夾住，固定位置才踏上球頂。穩定後保持呼吸，靠腰背發力撐起身軀。若雙腿橋式對你「無難度」，可挑戰單腿橋式。而TRX相對穩定，難度稍低，練者則可升降腰背，練習動態的橋式，均可提升腰背核心肌群的力量與穩定。除了提升臀、大腿前後、骨盆底部、下背（豎脊肌）及腰側（腰方肌）的肌力，下肢平衡力亦有所提升。

踏穩瑜伽球，撐起腰背，做出橋式（何偉畧攝）

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步驟：

1.平躺後，雙腳控制繩圈／瑜伽球

2.腳套在繩圈／腳踏健身球

3.穩定後，呼氣，收緊腹和背

4.髖部升起，膝、腰、肩成直線

5.維持5秒

6.呼氣，放下臀部

7,提升難度，嘗試單腿橋式或動態雙腿橋式

注意：

1.控制雙腿，保持平衡

2.若下背感痛楚，應立即停止

3.初時使用器械，注意安全

4.瑜伽球訓練腹背肌群效果較佳

5..TRX訓練大腿肌群效果較佳

6.使用TRX，可嘗試動態訓練，升起及下降髖部

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