【跑步人誌．鄧楚文】不想得閒飲茶　現在就試想試的事

訪問過「逆之女」最年長參賽者、68歲的潘麥瑞雯；今次跟我對談是最年輕參賽者、只得18歲的鄧楚文。 她倆年齡相距50載，卻同樣被女性專屬的越野賽吸引。當潘麥瑞雯抱着品嘗苦樂的心態參賽，楚文則希望及時行樂，「『十八廿二』轉眼即逝，不把握機會，就一輩子都做不成」，18歲的她說出這句話，反而發人深省。 攝影：羅君豪

18歲的鄧楚文渾身是勁，她從中三開始扒龍舟，至今4年，是全隊最年輕一員，「同學認為扒龍舟又曬又熱，而且全年都有比賽，練得頻密又辛苦，但扒龍舟很好玩，喜歡就不管那麼多」。是的，喜歡就行了，所以當龍舟隊隊友提出參加2019年1月5日及6日的「逆之女」越野賽，楚文坐言起行，「常說『遲啲先做』、『遲啲先試』，就像『得閒飲茶』這句口頭禪，講完就算」，她不喜歡「遲啲遲啲」，反而熱愛挑戰，勇於嘗試。

鄧楚文說，市區拍不到郊區的美景，所以喜歡越野跑。（羅君豪攝）

參加「逆之女」前，楚文未曾跑山，不過她對香港山野並不陌生，因為家人都喜歡運動，她自小已是「行山友」。「以前大東山不像旺角般多人，我們不用排隊上山。一級一級樓梯當然走得很倦，但走到有風景的地方，又覺得值得。」每次都走走停停，從中午艷陽走到黃昏日落，縱使辛苦，但熱愛拍照和欣賞風景的楚文，每月總會登山兩至三次。

除與家人同行，家人的朋友亦一起行山，楚文漸漸認識一班比她年長十年八載的朋友，大家除了上山，也會下水——組隊參加龍舟賽，更不時踏上頒獎台。「我們一起組成龍舟隊，一扒就4年多，至今我仍是隊中最年輕一員。不過，千萬不要以為自己很後生，我如今18歲好像很年輕，但『十八廿二』轉眼即逝，不把握機會做有興趣的事，就一輩子都做不成了。」

猛烈太陽又如何？那不是不做運動的理由！（羅君豪攝）

談到今屆「逆之女」，楚文與隊友組成「大難臨頭各自飛」，儘管她們試過行澗、爆林、路跑和遊繩，但畢竟未曾參戰越野跑，所以楚文不敢掉以輕心，「我們曾經試路，我們預計比賽當日可以跑完一段再一段，但不會設什麼目標，始終是第一次參加越野跑」。楚文說，她每次上山都準備充足，至少從沒缺水缺糧，加上她有歷奇活動領隊結伴，學懂了什麼是最好的準備和最壞的打算。

越野跑雖是鄧楚文的新嘗試，但準備十足就不擔心了。（羅君豪攝）

楚文才18歲，她的衣著與談吐與一般年輕人無異，但細細感受下，你會發現她有異常堅定的意志。「玩運動與做人一樣，只要認清目標，一直付出，努力堅持，就算短期未見到成績，都值得鼓舞。」這個信念令楚文不時取得龍舟比賽獎項，來到「逆之女」，她定憑這堅定意志享受比賽山野樂。

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「逆之女2019」賽事詳情 日期：2019年1月5日及1月6日 地點：港島徑 距離：25公里及50公里 限時：10小時（25公里）；16小時（50公里）