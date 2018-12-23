【步走族｜蝦叔】長課總在派對後　每逢佳節倍掙扎

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。 年尾佳節，做冬過聖誕度除夕。節慶多，假期多，是訓練加量的關鍵時刻。公司派對、親朋聚餐，今晚大魚大肉，明早肚滿腸肥，頂得住十幾廿K？ 就算跑友一路同途，跑步始終是一人戰鬥。跑步博客蝦叔分享「阿文的故事」，經跑友與「跑經」感染，為理想而戰。 誘惑與期望左右前後湧至，自我克制，一個人做得到，兩個人做，更好。

幾乎本本馬拉松訓練書都有課表，教導你如何16週破四，24週破三，卻鮮有一本書，教你如何在12月最後兩星期不破戒。

阿文與女友拍拖四年，很甜蜜稱不上，但兩人總算老老實實，心無旁鶩，日子倒也過得滋潤。好景不常，自從認識了漢森之後，阿文的世界變得不再一樣。除了工作與女友，他的世界，從此多了一個漢森。

撰文：蝦叔

令人感慨的是，阿文不單從沒見過漢森，甚至連他的照片都沒看過，卻突然像撞了邪一般，對這號人物奉若神明，每天都給漢森主宰。

究竟這個漢森是何許人？答案是：洋人，而且還是兩兄弟。

他倆不是騙徒，而是長跑教練，出過一本叫Hansons Marathon Method的書。聽說，不少馬拉松高手都悄悄拜讀，跟着當中的課表來練，然後就Sub-3了。

跑友教路 高手在書中

「其實我睇左Hansons好多年」，阿文還記得那一晚跑完20隻400之後，那位PB 2:52師兄夾起一箸芽菜的神情，「入面個課表，跟得過。」

那一夜，阿文表面不動聲色，實際上在迫巴士回家的途中，已在amazon立馬下單，訂書回家。車廂雖然凍過雪房，但有一刻阿文還是因為不懂串「Hansons」而急得滿頭大汗。

Hansons Marathon Method（網上圖片）

跑書內有Sub-3「秘笈」 為目標死跟

畢竟，馬拉松跑進三小時，對阿文來說，是人生的一大願望。死練爛練了兩年，馬拉松最快那次跑到3:31。這個時間，身邊不乏掌聲，但阿文深知，身為一個男人，不進三小時，不會得到人家真心的尊重。

「那18個星期，我真的跟到足呀。」阿文又想起那位252師兄嚼着芽菜的神情。

是的，紀律真的很重要，所以阿文把「漢森」買回來之後，看到幾set課表，咬咬牙就決定跟最慘無人道的那個elite program。這個課表，要求阿文幾乎天天跑。身體要受的強度未必天天都高，但書沒有寫是你面對生活，面對女友的強度是怎麼樣。

今晚大魚大肉，明早放假跑長課，撐得住嗎？（Getty Images）

「文，我同你講緊野。」女友在餐廳提高了聲量，終於把靈魂出竅的阿文拉回這家扒房。「一年一次平安夜，relax啲啦。」女友是聰明人，看阿文那一大個運動袋，加上若隱若現的汗味，當然知道身邊人在聖誕大餐前還是去了練跑，跟官咁耐點會唔知官姓乜。

12月尾 自我克制大考驗

而實在，阿文也真的有費過心思——他已提早放工，兼且將重課於昨天跑完，今天已經只是10K easy。然而，真實的世界使他知道，12月尾，哪有easy可言？

做冬、公司聖誕party、平安夜、豬朋狗友的邊爐聚會……平日，阿文已經學會「為生命做減法」，將應酬推得就推，以便騰出時間來練習。但12月，普天同慶嘛，阿文也不想掃了大家的興。

收工打邊爐，放假食燒肉，年尾年頭應酬多，跑友點應付？（Getty Images）

「今晚食完返去休息下啦。」女友是聰明人，沒有將一切點破。明天25日，假期，即使她對馬拉松再一無所知，也知道有樣叫「長課」的東西總在假期出現。長課要做甚麼她不清楚，她清楚的是這天上午她的男人定必失了蹤。

最大支持 身邊人諒解

女友也想起了「漢森」，是的，她曾幾何時以為阿文竟然上進到會主動拿起英文書來讀。有一天忍不住偷偷翻了，才知道那是甚麼書。媽的，上面還要寫滿了筆記，還要將全部miles的距離轉換成了KM。

「要是他對我有這樣細心就好了。」女友不禁納罕。不過，未幾她已釋懷，他男人迷上的只是這個虛無縹緲的「漢森」，說甚麼也比出去滾紅滾綠好。況且，她深信，過了2月17渣打馬拉松那天，一切將會回復正常。