【跑去環島手拖手】盼更多企業牽手展能跑手　供展能人士就業機會

「跑去環島手拖手2018」來到第4屆，除了一如以往有視障跑手參加，大會亦邀請其他展能跑手，與慈善企業跑手組成35支隊伍。主辦人盧偉民（Daniel）期望透過是次籌款慈善接力跑活動，宣揚「永不停步」的信念，更盼令一眾企業以跑步的方式接觸展能人士，了解他們的能力，從而給予工作機會。

「環島跑」來到第4屆，主辦機構於終點愛丁堡廣場增設市集及親子慈善嘉年華。今屆活動除了視障跑手，亦有聽障、自閉症、肢體殘障及唐氏綜合症等展能跑手參加，與專業機構及商界企業跑手手拖手、用領跑繩「二人三手」，接力完成共50公里的環港島路線。

跑去環島手拖手來到第4屆，今年除了視障跑手，更有其他身體殘障的展能人士參與。（大會提供）

主辦人Daniel是NGO「跑去您屋企」的主腦。他說，分配環島跑賽道要花心思，了解各跑手身體上的狀態及需要，例如要替輪椅跑手避開顛簸的路段等：「其實這都是基本的互相遷就，重要的反而是懂不懂去欣賞跑手的優點，為他們設計最適合的位置。因為其實只要分配他們在合適的位置、賽道，他們定必發揮得得好。」曾任飲食界管理層的Daniel期望，來年有更多不同界別的管理層參加，透過跑步這個共同語言去互相了解，或助展能人士得到工作機會。「今年參加的組合，事前已完成約八次的運動場訓練，透過默契及跑步訓練，令企業跑手知道，展能人士的能力不比一般人弱，希望僱主們可考慮聘請展能跑手。」

跑去環島手拖手活動當日，大會在愛丁堡廣場舉行嘉年華。（大會提供）

跑去環島手拖手活動當日，大會在愛丁堡廣場舉行嘉年華。（大會提供）

跑去環島手拖手沿住港島以接力形式舉行。（大會提供）

環島跑的對象擴大了，Daniel希望推動傷健共融、永不停步的信念結終如一。「自己在一次跑馬拉松，跑到近尾段的時準備要放棄，卻被眼前一群未有減速的失明跑手吸引並啟發。我問自己『既然他們都繼續跑下去，我有什麼理由停下來』，自此我就很希望能將這份堅毅發揚開去。」Daniel補充，希望更多人知道，被標籤「輸在起跑線」的人，只要用行動去堅持，隨時比任何人更快到達終點，「就算慢都好，都不能停下來甚至放棄，因為各人總有各自的終點」。