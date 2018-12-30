【步走族｜蝦嫂】沒有零食哪有人生　首推「少食多口」魚仔餅

編按：《步走族》結集各方跑友，化腳步為文字，說跑談天。 聖誕佳節，跑友跟足了課表？還是在一場又一場聚會中，跟跑鞋「冷靜」一下？ 上星期，蝦叔介紹「老友」阿文的故事，靠「第三者」漢森激勵，為Sub-3目標捱過節慶誘惑。 本年最後周末，聽聽女生怎麼說。蝦嫂說的不止是節慶的煩惱，更是日常生活長期抗戰。 說到尾，誘惑難抵，唯有節制。

有時覺得自己真的要檢討一下，形象是不是太過苦行僧。

竟然有女跑友inbox問我：「你吃不吃零食？」

甚麼話嘛？這問題，竟然出自女跑友。男跑友我尚可理解，但身為女人，怎會覺得有女人可以不吃零食？女人是種情願正餐不吃，零食卻不可或缺的動物。這道理，吃少一頓飯就大吵大鬧的男人，永遠不會明白。

撰文：蝦嫂

邊爐燒烤可以避，零食不能忍！

對女人來說，家裏沒有零食，就如上街忘了帶粉底。男人總會覺得沒甚麼大不了，但對很多女人來說，這種情況絕對令人慌張失措。

女人除了比男人多了一條肋骨，還多了愛好零食的基因。在我眼中，女人只有兩類：一類是毫不節制吃零食，另一類是稍有節制地吃零食。如果有女人不吃零食，只是她太不幸，還未找到一種能夠臣服她的零食而已。

過時過節，我對打邊爐燒烤之類的活動不太感冒，不怕嚴重失守。反而，過節氣氛會令人防範意識大減。不用天天上班，夜晚就自然晚了點睡。坐在電視機前，偏偏我犯賤，愛看飲食節目。看著人家大魚大肉，就算對那些食物未必很有興趣吃，但手總會不期然，染指家中零食。

跑得好那天，很想吃零食慶祝；跑得不好那天，很想吃零食泄憤。女人的世界，解決事情有兩個有效方法：購物與吃零食。

各式各樣，琳瑯滿目，女跑友抵受得住嘛？

話雖如此，零食還是要挑選。一整排吉百利，每口幹掉四格，又或是抱着數以加侖計的雪糕，獨力吃到見底，這些情境單是想一下，已經很療癒。不過，親！你明白這是明天跑超馬，也補償不了。

我的折衷辦法是，選一些殺傷力稍低一點的comfort food，以下是三甲：

第3位：麟麒果

這是新寵，很貴，特價也要百元三個。不過，真的好吃！冰糖似的清甜，平常那些白肉火龍果，不能比擬。正是因為它貴，所以間接令你不會放肆狂吃。

麒麟果可算超級市場新貴，要注意果糖含量，不應一天內「勁食」。（網上圖片）

第2位：百力滋

價錢非常親民，一盒所含熱量，卻是令人望之而驚的500多千卡（足足等於一個巨無霸）。所以，如果你像我一樣是Pocky粉絲的話，家中存貨不能過多，否則它將會成為另一樣危險品。

朱古力餅乾條，可以獨食，可以一齊食，傳染能力強勁。（網頁截圖）

第1位：魚仔餅

很多人對這零食嗤之以鼻（例如蝦叔），感覺「得浸風」，吃完就像沒吃過。但你又是否知道，完整一盒魚仔餅，熱量僅含130多千卡？逐粒逐粒慢吃，夠我熬一個晚上啊！所以，魚仔餅絕對抵食！

魚仔餅可算小賣部熱門貨品，逐粒逐粒，啄下啄下好「襟食」，而且卡路里含量不算高。

蝦叔上星期談了「漢森」，我學不了他的故作風趣。不過，談到書，我姑且幾最近讀到的一句，為今篇「偽飲食」文章作結：

You can be perfectly healthy without being perfect twenty-four hours a day.（你不用整天盡善盡美，也可以健康無比。） 《Run Forever》 by Amby Burfoot

【步走族－雲集快慢腳，每月不同題目，蒐集不同感想。無論每公里4分幾、定一次最盡跑幾K，Sub3抑或行住過終點，只要想跑喜歡跑，歡迎在這裏相遇。】

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供；標題為編輯所擬】