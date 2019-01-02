【箱根驛傳】青山學院大學失準半程僅排第6　爭五連霸甚艱難

日本新年最受注目的接力賽事「箱根驛傳」（箱根駅伝），今早（2日）完成去程（往路）賽事。力爭5連霸的青山學院大學（青學大），繼去屆再次未能勝出往路。東洋大學（東洋大）憑三年級學生相澤晃於第4區以刷新紀錄時間重奪領先地位，連續兩屆奪得去程冠軍。 青學大於首天之後僅排第6，落後東洋大5分半，要在明天回程（復路）上演大逆轉，任務艱巨但非不可能。

本年賽事踏入第95屆，為平成年號改元前最後一戰。除了具有時代意義，青學大能否延續霸主地位，亦備受注目。首天去程賽事，領先地位多次交替。賽事當地時間早上8時於東京皇居旁的大手町起步，東洋大打頭陣的2年生西山和彌繼去屆再次領先第1區，較中央大學4年生中山顯快1秒交棒。

賽事在東京都內的展開。（網上圖片）

東洋大搶放 肯尼亞跑手閃耀「花之2區」

進入路程平坦的「花之2區」，頓時風起雲湧。國士館大學派出肯尼亞留學生、1年生Vincent Raimoi出戰，一口氣連追8人，以1小時7分12秒完成23.1公里，趕過東洋大率先交棒。但取得「區間賞」是另一位肯尼亞裔選手、代表日本大學的Patrick Wanbui，跑出1小時6分18秒，追越13人。此外，順天堂大學4年生鹽尻和也跑出1小時6分45秒，創出日本人選手的２區紀錄。這位2016年里約奧運3000米障礙賽選手，合共追越10人。

鹽尻和也無負日本代表的身分，跑出日本跑手2區最快時間。（網上圖片）

國士館大學的肯尼亞跑手Vincent（右）表現超班。（影片截圖）

青學大3區反先 東洋大4區創新紀錄

力爭衛冕的青學大來到3區發威，主將森田步希賽前受股關節傷患困擾，改跑3區卻造出區間紀錄1小時1分26秒，一舉從第8升至第1。東洋大守住第2位，落後8秒交棒至4區的三年級學生相澤晃。他去年負責2區，今年改跑4區，發揮無懈可擊，在初段趕過青學大跑手岩見秀哉後，迅速拋離對手。他以1小時54秒完成20.9公里，把2018年神奈川大學選手大塚倭刷新的4區紀錄1小時2分21秒，再推前近1分半。

東洋大學5區跑手田中龍誠，繼去屆再次率先衝線，先贏往路。（網上圖片）

東洋大進入5區上山路段時，領先次席東海大學逾2分半。去年同樣跑5區的東洋大二年生田中龍誠守住領先優勢，率先衝過終點，總時間5小時26分31秒，刷新往路紀錄。東海大的西田壯志收窄落後差距至1分14秒，令東海大首天取得第2。5區的區間賞由國學院大學選手浦野雄平奪得，他以破5區紀錄1小時10分54秒衝線，令國學院大升上第3。

而青學大在5區開始時守在第3，落後3分半。但5區跑手竹石尚人表現欠佳，於上斜路段失速，一度跌至第8位，最後以第6名衝線。青學大以5小時32分1秒完成往路，表現未如預期。

青學大4區的岩見秀哉（右）未能守住領先優勢，5區竹石尚人（左）更進一步落後。（網上圖片）

青學大原晉監督：9區交棒時若差兩分鐘仍有勝機

青學大長跑隊監督原晉賽前宣言，指跑隊今回實行「GO GO 大作戰」（ゴーゴー大作戦，GO與日文「5」同音），力爭5連霸。他總結首天，不禁苦笑道現時落後5.5分鐘，「GO GO指數尚有55%」。他坦言箱根路從不易應付，認為4、5區的選手均表現未如理想：「岩見（4區選手岩見秀哉）經驗淺，盤算賽事時有差錯。竹石練習時表現明明很好。」展望明天賽事，他稱若9區交棒時落後差距收窄至2分鐘，則仍有機會奪冠，「希望創造歷史上一次大逆轉」。

竹石尚人衝線後，失望之情不言而表。（影片截圖）

青學大要衛冕，明天復路賽事須急起直追。翻查過去成績，不乏復路大幅逆轉的例子。1986年賽事，順天堂大學落後6分32秒之下，從第5位起追趕，在最後區間壓過一直領先的早稻田大學而奪魁。

青學大去年完成往路時落後東洋大36秒，復路一開始，便由6、7區的區間賞選手小野田勇次及林奎介，一氣反先兼一放絕塵。兩員猛將本屆上演告別戰，原晉亦指有信心在復路各區收窄差距。復路賽事於日本時間明早8時於箱根蘆之湖展開。