【Project 01．瑞斗】城門谷「天國的階梯」　衝斜路樓梯練肌力

「等我帶大家體驗一下神奇感覺啦！」陳家豪露出他一貫燦爛笑容，不過我此時此刻只預視到操練過後身體的「爆乳酸」的疲累感。 自問平時除了練跑，比較疏於鍛練體能。肌力不足，加上這次要衝斜路，難度頗高。不過，一向倔強的我雖然口裏說累，但誠實的身體還是咬緊牙關挺過去，因為「練到嘅係自己」。 撰文：瑞斗

渣馬半馬半程過後，一出西隧便要挑戰「絕望斜」，加強大腿、小腿肌力是必需的。雖則知道斜路訓練是重要一環，但我在日常練跑都以平路為主，鮮有加添斜路衝刺訓練。一早打算放棄斜路賽段，慢慢行捱過去。不過，這三個月跟隨教練M練習後，跑步表現像是有點進步，爭勝心從心底油然而生：與其恐懼，不如克服！得知陳家豪率領大家練斜路，我非常期待。

Project 01眾將一早於荃灣城門谷運動場集合，一到埗「Drop個Bag」（涼涼新詞）後，見到隊友及今課客席教練家豪已正在等候。在家豪的風趣熱身後，大伙兒說說笑笑，輕鬆跑一回公園與上斜熱身，哪知真正的難關，原來在最後……

大夥兒在後面步履蹣跚，只有陳家豪一馬當先。（瑞斗提供）

隨着家豪播放的《會過去的》、《未來見》、《月半小夜曲》（走錯戲棚嗎？）以及一些西洋歌曲，我們從城門谷運動場外的斜路起步，朝象山邨向上力衝三次（男生約跑150米、女生約跑125米）。我們跑完第一次已經氣喘如牛，家豪可以邊衝斜路邊講電話，收線後還「笑笑口」：「潔貞來的。」如此「Laughing哥式攀岩」講電話，真的只有家豪才做得到。

如是者，一次又一次。衝一次，多一次，喘氣多一點。我的大腿在衝到第三次時明顯放軟，心中不斷提醒自己「提腿啊！提腿！用力提腿啊！」，還有家豪在旁「加油」鼓勵。可惜我已力不從心，步幅縮短，像是「拖腳」的感覺。跑至終點的一刻，心臟狂跳不已，以為自己快不行。

衝到第三次斜路時，我已經放慢腳步，涼涼不禁按住左小腹。（瑞斗提供）

力衝完3次斜路後，已覺得大腿不行，只好慢慢步回運動場，喝一口水再繼續訓練。與家豪並肩而行，對喜歡唱歌的他感好奇，「其實你平時跑步聽什麼歌」。家豪大眼睛發亮似的，「我甚麼歌都聽，還有黃子華、《早霸王》的電台節目。」連神級跑手都聽這些清談類節目，我愛聽電影其實也不算太怪吧！

男將們力衝完150米後，都要倚在路旁休息，路斯似乎已經力盡。（瑞斗提供）

休息時間總是過得特別快，這一課最痛苦的「跑樓梯」終於來臨，家豪更說大家目標要1分鐘內完成。我抬頭望了望石圍角邨那「天國的階梯」，便說了句「應該不行……」。

我打從心底內認為自己不行，家豪大發慈悲道：「那……你1分鐘10秒也可以！」雖然成功「講數」，不過還是要盡力。起步時尚有氣有力，腳步流暢，跑到中段一節20級樓梯，再次感到腳痠軟。我當下內心焦急，因為眼看一眾男將已經快要到頂，但我再沒法用力提起的雙腿，唯有慢行幾級再跑幾級，半行半跑完成。

第二轉情況更糟，中段已經跑不動，繼續半行半跑，嘗試完成，直到最後10秒大限，家豪大叫「10…9…8…7…6…5…」，我卯起來用力擺手，奮力堅持過去。

這條「天國的階梯」是陳家豪以前秘密練兵的地方，果然「金」！（瑞斗提供）

一班男將用盡力向前衝，由嘻子帶頭，拜仁、路斯及教練M緊隨其後，生病的Ken子在後，最後就是我努力追上他們的腳步，不過似乎尚有一段距離，連鏡頭都拍攝不到我。（瑞斗提供）

最後我半跑半行才完成第2次跑樓梯，但雙腿已經不像是自己的。（瑞斗提供）

成功達陣後，我頹然於一旁，按着痠軟的大腿。嘻子的笑，就只有「輕鬆」兩個字。（瑞斗提供）

用力撐完後，已無法再抬起雙腿，深知不能跟其他男隊友一同完成第3次挑戰。我唯有在旁慢行等待，心底卻有滿滿不甘，「明明身體還有力氣，就是腳老是提不起來」。自己很想再多衝一次，但身體已告訴我不行。此刻深深感受到適時停下來休息，才能再提升訓練量，讓自己跑更遠的路。雖然今次的斜路樓梯大挑戰後，雙腿就像不是自己的，但恢復過後真的有感在平路跑動時，起動較快及「上力」，跑起來有感輕鬆一些。回想這次「天國的階梯」，特訓一場換來痠痛，也是值得！

大家訓練時不斷叫苦，拉筋放鬆後大家又「翻生」開心合照。（瑞斗提供）

下回預告：「審判日」逐漸逼近，各位Project 01成員走過高低起伏，訓練成果如何？能否在2月17日半馬拉松達成各自目標？下回留意教練Maverick的中期進度報告。

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